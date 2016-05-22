ملك البحرين يعزي السيسي هاتفيا في ضحايا حادث طائرة مصر للطيران

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالاً هاتفياً من ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، الذي عبر عن خالص تعازى قيادة وشعب مملكة البحرين في ضحايا الحادث الذي تعرضت له طائرة مصر للطيران خلال عودتها من باريس، مُعرباً عن مواساته لأسر ضحايا هذا الحادث الأليم.

كما أكد الملك حمد بن عيسى آل خليفة تضامن بلاده الكامل مع مصر ووقوفها إلى جانبها، وذلك في إطار علاقات الأخوة الوثيقة والتعاون المتميز الذي يجمع بين الحكومتين والشعبين الشقيقين.

ومن جانبه، أعرب الرئيس السيسى عن تقديره لمشاعر المواساة والتضامن التي عبر عنها جلالة ملك البحرين، مشيداً بمواقف المملكة الداعمة لمصر وشعبها تحت القيادة الحكيمة للملك حمد بن عيسى آل خليفة.

وأكد الرئيس السيسى على أن تلك المشاعر والمواقف إنما تعكس عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين مصر والبحرين على المستويين الرسمي والشعبي، والتي تحرص مصر على تعزيزها وتطويرها في كافة المجالات.

أ ش أ