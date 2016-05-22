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ميركل ستناقش مع إردوغان رفع الحصانة عن النواب الأتراك

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ميركل ستناقش مع إردوغان رفع الحصانة عن النواب الأتراك ميركل ستناقش مع إردوغان رفع الحصانة عن النواب الأتراك

أنجيلا ميركل

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إنها ستثير مسألة تصويت البرلمان التركي برفع الحصانة عن نوابه خلال لقائها مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يوم الاثنين تعبيرا عن القلق من إجراء يهدف على الأرجح إلى تهميش المعارضة المؤيدة للأكراد.

وتواجه ميركل اتهامات في الداخل بالتساهل إلى حد كبير مع إردوغان في سبيل التوصل إلى اتفاق بين الاتحاد الأوروبي وأنقرة على وقف تدفق اللاجئين من تركيا إلى أوروبا بعد أن توجه معظمهم إلى ألمانيا.

وبحسب رويترز قالت ميركل لصحيفة (فرانكفورتر ألجماينه تسايتونج) يوم الأحد “من الطبيعي أن بعض التطورات في تركيا تثير لدينا مخاوف كبيرة.”

وجاء حديث ميركل للصحيفة الألمانية قبل يوم من اجتماعها مع إردوغان في اسطنبول على هامش قمة إنسانية برعاية الأمم المتحدة.

ووافق البرلمان التركي على رفع الحصانة عن أعضائه يوم الجمعة في الوقت الذي يسعى فيه إردوغان إلى مقاضاة أعضاء في حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد وهو ثالث أكبر حزب في البرلمان.

ويتهم إردوغان حزب الشعوب الديمقراطي بأنه الجناح السياسي لحزب العمال الكردستاني الذي يخوض حربا منذ ثلاثة عقود ضد .

وينفي الحزب هذه الاتهامات مشددا على أن وجوده في البرلمان سيمحى تقريبا في حال جرت مقاضاة نوابه.

وقالت ميركل “نريد أن يكون للشعب الكردي مكانا متساويا ومستقبلا جيدا في تركيا” مضيفة أنها ستطرح “جميع الأسئلة المهمة” على إردوغان.

واتهم معارضون ميركل بتجاهل انتهاكات حقوق الإنسان والإجراءات التي تتخذ ضد الصحفيين في تركيا المرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي.

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