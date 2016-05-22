«الصحة» توافق على طلب مصطفى سالم بادراج المركز الطبي بسوهاج لمشروعات التمويل السعودي

حصل الإعلامي مصطفى سالم، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار بطهطا في سوهاح، اليوم الأحد، على موافقة وزير الصحة الدكتور أحمد عماد، بادراج مشروع المركز الطبي العام، واإداره الصحية بطهطا ضمن مشروعات التمويل السعودي لعام 2016/2017، حسبما أفاد مراسلنا.

وكان “سالم”، قد تقدم بطلب لوزير الصحة، للموافقة على توفير اﻻعتمادات المالية الازمة، لهدم وإعادة بناء المركز الطبي العام بطهطا، والذي كان قد صدر له قرار هدم منذ عام 2014 ومبنى خاص بالإدارة الصحية، خاصة أنها موزعة على 8 مقرات إدارية سيئة للغاية، مما يؤثر على الخدمات المقدمة للمواطنين، وكذلك على العاملين باإدارة الصحية بطهطا، وعليه تمت الموافقة على ادراج مشروع المركز الطبي العام والإدارة الصحية ضمن مشروعات التمويل السعودي 2016/2017.