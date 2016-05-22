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تنفيذ 38 قرار إزالة تعديات على أرضى الدولة بأسوان

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تنفيذ 38 قرار إزالة تعديات على أرضى الدولة بأسوان تنفيذ 38 قرار إزالة تعديات على أرضى الدولة بأسوان
تمكنت مديرية أمن أسوان اليوم، الأحد، من إزالة 38 حالة تعديات عبارة عن هدم مبانى وأسوار أقيمت على أراضى أملاك الدولة دون موافقات وتعديات على المناطق الأثرية بدوائر مراكز إدفو بمحافظة أسوان.

وأسفرت جهود الحملة التى شارك فيها ضباط إدارة البحث الجنائى ورجال المرور والمرافق والحماية المدنية عن تنفيذ 31 قرار إدارى صادر من الوحدة المحلية لمدينة ومركز إدفو وتنفيذ 7 قرارات إدارية صادرة من هيئة الأثار، وتحرر المحضر رقم 3901 لسنة 2016 إدارى مركز إدفو وجارى إخطار النيابة العامة للتصرف.


>- إزالة 36 حالة تعدى وتحرير 67 محضر منها قطعة أرض مخصصة لإنشاء مدرسة بأسيوط

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