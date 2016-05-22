بالصور.. سكرتير عام جنوب سيناء يتفقد لجان امتحانات الدبلومات الفنية

تفقد اللواء محمود عيسى سكرتير عام محافظة جنوب سيناء يرافقه السيد سويلم، وكيل وزارة التربية والتعليم، امتحانات الدبلومات الفنية اليوم الأحد، وذلك للاطمئنان على سير الامتحانات، حيث شملت الجولة التفقدية لجنة مدرسة الصنايع الثانوية والتجارة بالعاصمة طور سيناء.

من جانبه، أكد السيد سويلم وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، أن الأمور تسير على قدم وساق، ولا يوجد ما يعكر صفوها، مشيرا إلى أن هناك غرفة عمليات بالمديرية لإدارة امتحانات الدبلومات الفنية لتلقى أى شكاوى .

وأضاف سويلم، أنه تم التشديد على منع استخدام التليفوات المحمولة داخل اللجنة، باستثناء رئيس اللجنة فقط، من أجل التواصل مع المديرية أو الإدارة إذا لزم الأمر، كما تم التنبيه على أن المسموح بدخولهم اللجان المحافظ أو ما ينوب عنه ووكيل الوزارة فقط لا غير، معلنا أن هناك بروتوكول بين المديرية وعدد من الجهات المعنية وعلى رأسها مديرية أمن جنوب سيناء والقوات المسلحة لتأمين اللجان، ومراكز توزيع الأسئلة، وتسفير الأسئلة وأوراق الإجابة.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، أنه تم تجهيز 9 استراحات بجنوب سيناء، لاستقبال العاملين بامتحانات الدبلومات الفنية، وتم تجهيزها بكافة المستلزمات التى تعمل على راحة الملاحظين.

يذكر أن عدد الطلاب بالدبلومات الفنية بجنوب سيناء، يقرب من 640 طالبا وطالبة، بواقع 429 تعليم صناعى، 128 تجارى، 25 زراعى، 10 فندقى، 48 بترول، موزعين على 8 لجان على مستوى الإدارات التعليمية.

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