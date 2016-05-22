بالصور.. 12210 طلاب بامتحانات الشهادة الابتدائية فى السويس

أدى اليوم 12210 طلاب امتحانات الشهادة الابتدائية بمحافظة السويس، للفصل الدراسى الثانى للعام الحالى بـ117 لجنة امتحانية، حيث أدى التلاميذ الامتحان اليوم فى مادة اللغة العربية والخط والإملاء، فيما أدى طلاب الشهادة الإعدادية فى يومها الثالث الامتحان فى مادة العلوم.

وقام عبد الحافظ وحيد وكيل وزارة التربية والتعليم فى السويس، بالمرور على مدارس الرائد ويوسف السباعى وسيدنا حمزة بن عبد المطلب للتعليم الأساسى، حيث أكد عبد الحافظ انتظام سير الامتحانات نافياً أية صعوبة واجهت الطلاب خلال الامتحانات.

وفى إطار متابعة امتحانات الدبلومات الفنية، تفقد عبد الحافظ لجنة الأهرام الصناعية، وتحدث مع الطلاب الذين أكدوا سهولة أسئلة الامتحان، كما التقى رئيس اللجنة والأعضاء.

ودعا عبد الحافظ كل أعضاء اللجان الامتحانية إلى ضرورة توفير أقصى معدلات الهدوء داخل اللجان والممرات المؤدية لها، لمنح الطلاب أكبر فرصة للتركيز فى الإجابة، واختتم عبد الحافظ وحيد جولته بالمرور على مدرسة صلاح الدين الابتدائية، لمتابعة سير الامتحان، كما قام بالمرور على لجنة النظام و المراقبة لامتحان الشهادة الابتدائية، وكان فى استقباله رئيس وأعضاء الكنترول حيث اطمأن هناك على انتظام العمل ببدء تسلم أوراق الإجابات من اللجان.

من جانبها تفقدت سلمى الشاعر وكيل مديرية التربية والتعليم مدارس السادات والسويس الصناعيتين بنات، حيث أكدت سلمى على انتظام سير الامتحانات دون شكاوى، كما قامت بالمرور على مدرسة الشيماء الابتدائية، واطمأنت على أداء التلاميذ لامتحان اللغة العربية اليوم.

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