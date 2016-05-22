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بالصور..مدير أمن الغربية وقيادات المديرية يزورون مستشفى سرطان الأطفال بطنطا

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بالصور..مدير أمن الغربية وقيادات المديرية يزورون مستشفى سرطان الأطفال بطنطا بالصور..مدير أمن الغربية وقيادات المديرية يزورون مستشفى سرطان الأطفال بطنطا
زار اللواء نبيل عبد الفتاح، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية، وقيادات المديرية، مستشفى 57357 لعلاج سرطان الأطفال – فرع طنطا رافقه الضباط والأفراد والعاملون المدنيون من قوة المديرية وأعضاء نقابة الفلاحين بالغربية.

وشملت الزيارة جولة فى أقسام المستشفى المختلفة غرف الأطفال وغرف الألعاب، وقدم الوفد الهدايا للأطفال والتقاط الصور التذكارية معهم لرفع الروح المعنوية وتجديد الأمل لديه وأدخلت الزيارة السرور على الأطفال المرضى، ولاقت استحسان وإشادة من أطباء ومسئولى المستشفى، ووجهوا التحية إلى اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، معربين عن سعادتهم بإيمان رجال الشرطة بدورهم الإنسانى تجاه المواطنين.

زيارة مدير أمن الغربية لمستشفى سرطان الأطفال (1)

زيارة مدير أمن الغربية لمستشفى سرطان الأطفال (2)

زيارة مدير أمن الغربية لمستشفى سرطان الأطفال (3)

زيارة مدير أمن الغربية لمستشفى سرطان الأطفال (4)

زيارة مدير أمن الغربية لمستشفى سرطان الأطفال (5)

زيارة مدير أمن الغربية لمستشفى سرطان الأطفال (6)

زيارة مدير أمن الغربية لمستشفى سرطان الأطفال (7)

زيارة مدير أمن الغربية لمستشفى سرطان الأطفال (8)

زيارة مدير أمن الغربية لمستشفى سرطان الأطفال (9)

زيارة مدير أمن الغربية لمستشفى سرطان الأطفال (10)

زيارة مدير أمن الغربية لمستشفى سرطان الأطفال (11)


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