مغادرة 593 راكبًا و100 شاحنة ميناء سفاجا

صرح عبد الرحيم مصطفى المتحدث الرسمى باسم هيئة موانئ البحر الأحمر، أن ميناء سفاجا شهد اليوم، مغادرة العبارة أمانة وعلى متنها 102 راكب و3 سيارات و28 شاحنة، والعبارة الرياض وعلى متنها 481 راكبا و14 سيارة و8 شاحنات، والسفينة تى شى وعلى متنها 64 شاحنة و10 ركاب.

وأكد المتحدث باسم هيئة موانئ البحر الأحمر، أن ميناء سفاجا البحرى شهد بالأمس استقبال العبارة مسرة وعلى متنها 1053 راكبا و78 سيارة و1 شاحنة، والسفينة الحرية وعلى متنها 39 شاحنة و10 ركاب والسفينة نما إكسبريس وعلى متنها 48 شاحنة و10 ركاب.

وأضاف: أن ميناء الزيتيات يستعد اليوم لاستقبال السفينة مصر جاز وعلى متنها 6 آلاف طن بوتاجاز قادمة من ميناء ينبع السعودى.

كما يستقبل ميناء الأدبية السفينة ترانس أوشن قادمة من جدة لشحن 5 آلاف طن حديد بليت، ويستعد ميناء نويبع اليوم لاستقبال العبارة برنسيسة وعلى متنها 342 راكبا، منهم 45 معتمرا و1 باص عمرة و2 سيارة و2 باص جيت، والسفينة بريدج وعلى متنها 46 شاحنة.

وشهد الميناء بالأمس استقبال العبارة سينا وعلى متنها 716 راكبا و91 شاحنة و8 سيارات خلال رحلتين، وغادرت العبارة برنسيسة وعلى متنها 153 راكبا و3 سيارات، والسفينة بريدج وعلى متنها 27 شاحنة، والعبارة سينا وعلى متنها 36 شاحنة و36 راكبا.

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