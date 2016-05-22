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مقتل 3 يمنيين فى انفجار سيارة مفخخة بحضرموت

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مقتل 3 يمنيين فى انفجار سيارة مفخخة بحضرموت مقتل 3 يمنيين فى انفجار سيارة مفخخة بحضرموت
لقى ثلاثة يمنيين على الأقل مصرعهم إثر انفجار سيارة مفخخة كانت تقف بالقرب من محطة وقود بمنطقة روكب شرقى المكلا عاصمة محافظة حضرموت جنوب شرقى اليمن.

ونقلت صحيفة "عدن الغد" عن شهود عيان قولهم، اليوم الأحد، أن الانفجار أدى إلى تدمير عدد من السيارات كانت تقف فى المكان، وسارعت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث لنقل القتلى والجرحى.

يأتى هذا التفجير بعد ساعات من مداهمة قوات من الجيش والأمن منزل فى منطقة روكب كان به عناصر من تنظيم القاعدة؛ ما أسفر عن مقتل 13 عنصرًا إرهابيًا وأسر قياديين بالتنظيم.
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