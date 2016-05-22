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بالصور.. بدء نظر استئناف "دومة وماهر" ومحمد عادل على حبسهم 6 أشهر للتعدى على ضابط

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بالصور.. بدء نظر استئناف "دومة وماهر" ومحمد عادل على حبسهم 6 أشهر للتعدى على ضابط بالصور.. بدء نظر استئناف "دومة وماهر" ومحمد عادل على حبسهم 6 أشهر للتعدى على ضابط
بدأت منذ قليل، محكمة جنح مستأنف المعادى، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الأحد، نظر جلسة استئناف النشطاء السياسيين "أحمد ماهر، وأحمد دومة، ومحمد عادل" على حكم حبسهم 6 أشهر، فى واقعة اتهامهم بالتعدى على ضباط شرطة داخل حجز معهد الأمناء، أثناء محاكمتهم على ذمة إحدى قضايا.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد صلاح، وعضوية المستشارين محمد الضبع وحاتم الخطيب، وبحضور محمود على ممثل النيابة العامة.

كانت محكمة جنح المعادى، قد قضت فى وقت سابق بحبس النشطاء "أحمد دومة، وأحمد ماهر، ومحمد عادل"، 6 أشهر لكل منهم، فى اتهامهم بالتعدى على ضباط الشرطة أثناء ترحيلهم بمنطقة المعادى.

محاكمة أحمد دومة ومحمد عادل واحمد ماهر (1)

محاكمة أحمد دومة ومحمد عادل واحمد ماهر (2)

محاكمة أحمد دومة ومحمد عادل واحمد ماهر (3)

محاكمة أحمد دومة ومحمد عادل واحمد ماهر (4)

محاكمة أحمد دومة ومحمد عادل واحمد ماهر (5)

محاكمة أحمد دومة ومحمد عادل واحمد ماهر (6)

محاكمة أحمد دومة ومحمد عادل واحمد ماهر (7)

محاكمة أحمد دومة ومحمد عادل واحمد ماهر (8)

محاكمة أحمد دومة ومحمد عادل واحمد ماهر (9)

محاكمة أحمد دومة ومحمد عادل واحمد ماهر (10)

محاكمة أحمد دومة ومحمد عادل واحمد ماهر (11)

محاكمة أحمد دومة ومحمد عادل واحمد ماهر (12)

محاكمة أحمد دومة ومحمد عادل واحمد ماهر (13)

محاكمة أحمد دومة ومحمد عادل واحمد ماهر (14)

محاكمة أحمد دومة ومحمد عادل واحمد ماهر (15)

محاكمة أحمد دومة ومحمد عادل واحمد ماهر (16)

محاكمة أحمد دومة ومحمد عادل واحمد ماهر (17)

محاكمة أحمد دومة ومحمد عادل واحمد ماهر (18)

محاكمة أحمد دومة ومحمد عادل واحمد ماهر (19)

محاكمة أحمد دومة ومحمد عادل واحمد ماهر (20)

محاكمة أحمد دومة ومحمد عادل واحمد ماهر (21)


>وصول "دومة وماهر ومحمد عادل" لمعهد أمناء الشرطة لنظر استئناف حبسهم 6 أشهر

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