يعتبر خل التفاح من اكثر المكونات الصحية المشهور بين الكثير من العائلات و هذا لتعدد فوائده الصحية و الجمالية بالاضافة الى تميزه بعدة مخاطر نذكرها لك حصريا على مجلة رجيم الاولى عربيا في عالم الرشاقة الصحة و الجمال من خلال مقال يشمل أضرار خل التفاح.

خل التفاح.وصفة شعبية فولكلورية احتضنت العديد من ممارسي الطب البديل. يمكننا شراؤه من الصيدليات كما يمكننا تحضير في المنزل .حيث يتم شراء كمية من ثمار التفاح الكبيرة الناضجة. ثم نقوم بمسحها بقطعة صوفية جيداً. ثم نقطعها إلى أجزاء صغيرة دون أن نبعد القشرة أو البذور.ثم نضع هذه القطع في إناء مناسب وتغطى بقماش شفاف. ويحفظ في مكان دافئ لبضعة أسابيع عادة (أربعين يوما )خلال هذه الأسابيع تحدث عملية التخمر والتقطير وتحصل على خل التفاح. ومن ثم نصفي المحتويات للحصول على خل نقي. يحفظ في زجاجات ويحكم غلقه جيداً. ويجب عدم استعمال أوان معدنية في تحضير الخل لأنها قد تحدث تفاعلاً ضاراً. ويفضل استخدام أوان خشبية أو زجاجية أو بلاستيكية. فهو ضروري في حياتنا اليومية.فهو مهم في المطبخ. وفي المائدة، وفي كل مكان.

الا أنه يحتوي على حامض الخليك. وهذا المحتوى( حمض ) يمكن أن يكون له آثار قاسية على الجلد والأغشية المخاطية في الفم والحلق. وأنها يمكن أن تؤثر أيضا ميناء الأسنان. فخل التفاح يمكن أن يتداخل مع امتصاص المواد الغذائية مثل البوتاسيوم. وكذلك يزيد من تأثير بعض الأدوية. فشرب خل التفاح كل يوم وخاصة إذا كان لا يخفف بما فيه الكفاية يزيد من خطر إصابتك بآثار جانبية.

الآثار الجانبيه لخل التفاح :

المخاط غشاء الإصابات

> داخل الفم والحنجرة والمريء. الأنبوب الذي يؤدي إلى المعدة. واصطف مع الغشاء المخاطي. وهو نوع من الأنسجة التي يمكن أن يحرق عند تعرضها للحمض. أخذ خل التفاح كل يوم. وخاصة إذا كنت لا تشرب كمية كافية من الماء عند أخذه في شكل أقراص أو إذا كنت لا يخفف على نحو كاف السائل. يمكن أن يسبب ألم في الحلق وتجعل من الصعب القيام بعملية الابتلاع. وفقا لكريستي مونسون.دكتور صيدلة. لeMedTV ويشير الموقع أيضا أن هنالك تقارير أن التفاح أقراص الخل يمكن أن يسبب الحروق التي يمكن أن تسبب ضرر دائم في الحلق أو المريء. بالاضافه الى حرقة المعدة والغثيان وهي أيضا الآثار الجانبية المحتملة.

البوتاسيوم المنخفض

> خل التفاح يمكن أن يسبب فى انخفاض مستويات البوتاسيوم وفقا ل انخفاض البوتاسيوم . نقص بوتاسيوم الدم يطلق عليه طبيا. يمكن أن يسبب عدم انتظام ضربات القلب. وضعف العضلات أو انهيار. والإمساك. والتعب أو الشلل التي يمكن أن تتداخل مع التنفس. إذا كنت تأخذ الأدوية التي يمكن أن تسبب انخفاض مستويات البوتاسيوم. مثل مدرات البول. لا تأخذ خل التفاح دون التحدث مع طبيبك أولا.

ترقق الدم

> تحسن خل التفاح حساسية الانسولين وخفض مستويات السكر في الدم في دراسة أجرتها جامعة ولاية أريزونا التي أعلن عنها في عدد يناير 2004 “رعاية مرضى السكري”. و قد يكون لحمض الخليك آثار مماثلة لأدوية السكري. في حين أن هذا له فوائد. فإنه يمكن أيضا أن يسبب زيادة في نوبات نقص السكر في الدم أو انخفاض نسبة السكر في الدم. لدى مرضى السكري. إذا كان لديك مرض السكري. إسأل طبيبك حول كيفية اتخاذ خل التفاح ومراقبة نسبة السكر في الدم بعناية لتجنب نقص السكر في الدم.

تأثيرات أخرى

> خل التفاح يمكن أن يكون بمثابة مضادة للتخثر. أو تجلط الدم. إذا كنت تأخذ بالفعل سيولة الدم أو إذا كان لديك مشاكل مع تخثر الدم. لا تأخذ خل التفاح بدون موافقة طبيبك. هل يمكن تطوير النزيف العفوي أو النزف بعد تعافيه من الاصابة.

مع مرور الوقت. وحامض الخليك في خل التفاح يمكن أن يؤدي إلى تآكل المينا على الأسنان. وزيادة خطر الإصابة تجاويف النامية. يمكن شطف الحبوب مع الكثير من الماء أو تمييع السائل يساعد على التقليل من هذه المخاطر.

-فكما لخل التفاح فوائد كثيره على الصحه والشعر مثل ( علاج لقشر الشعر وعلاج لالتهاب المفاصل ومكافح للجراثيم والبكيتريا وعلاج لضغط الدم والكوليسترول و انقاص الوزن وعلاج لحروق الشمس ومفيد لتنظيف البشره . )

وفى النهايه فإن شربه أو أخذه كأقراص لابد من أن تكون تحت اشراف طبيب متخصص فلا يجب علينا استخدام الخل بكمّيات كبيرة وبصورة مفرطة نظرا لما له من خطوره على الصحه العامه للانسان كما ذكرنا فى المقال سابقا .

هل يضر خل التفاح للحامل

إذا كنت في مرحلة الحمل ، فإنك ستكون في حيرة حول عدد من الأطعمة . واحد منهم سيكون خل التفاح . اكيد تتسائلي إذا خل التفاح جيد بالنسبة لك أثناء الحمل؟ والأهم من ذلك طفلك؟ إذا كانت الإجابة بنعم ، يجب عليك قراءة هذا المقال ، وعلى الفور ستحصلين على كل شيء واضح

قد لعب خل التفاح دورا رئيسيا منذ الأيام القديمة في الحفاظ على صحة الناس ، وقد استخدم لسنوات عديدة لعلاج الأمراض الجلدية لما له من فوائد متعددة ، ولنعرف انه جيد ومستحسن للنساء الحوامل ، خلال فترة الحمل يجب على المرأة ان تستهلك خل التفاح على أساس يومي لإنجاب طفل بصحة جيدة

عند استهلاك خل التفاح لابد من استخدام الخل المبستر ، فالبسترة تقضي على البكتيريا الضارة مثل اي كول ، فمن الأفضل أن تستهلك الخل المبستر في الحمل لأغراض السلامة ، فالمنتجات الغير مبستره ينبغي تجنبها فهي تحتوي على البكتيريا الضارة التي يمكن أن تسبب آثار جانبية للأم والطفل ، الأمراض التي تنقلها الأغذية يمكن أن تؤدي في بعض الأحيان إلى مخاطر صحية خطيرة للأم مثل مضاعفات الولادة أو الإجهاض . يمكن للاطفال ان يعانون من مشاكل صحية خطيرة بعد الولادة أيضا . ويمكن في بعض الأحيان خفض تأثير الأدوية الموصوفة ، وبالتالي فمن الأفضل أن تناقش مع طبيبك تناول خل التفاح غير المبستر

فوائد خل التفاح للحامل :

خل التفاح يقدم العديد من الفوائد إذا استهلك خلال فترة الحمل ، وفيما يلي بعض من تلك!

1. الإغاثة من غثيان الصباح :

> فهو يوفر لك الراحة من غثيان الصباح الذي عادة ما تواجهه كل امرأة في الأشهر الثلاثة الأولى لها من الحمل

2. مشروب جيد أثناء الحمل :

> هو بمثابة مشروب جيد لأنه يساعد في تحييد مستويات السكر في الدم

3. يمنع التهاب المسالك البولية :

> عدوى المسالك البولية شائعة جدا خلال فترة الحمل ، هي خل التفاح معبأ مع الانزيمات والعديد من المعادن المفيدة التي تحد من نمو البكتيريا المسببة لالتهاب المسالك البولية ، ينصح خبراء الصحة أخذ ملعقتين من خل التفاح في كوب من الماء مرتين في اليوم لعلاج التهاب المسالك البولية

4. يقلل من أعراض الحموضة المعوية :

> النساء غالبا ما تشعر بحرقة أثناء الحمل . وذلك لأن نمو الطفل يمارس الضغط على الجهاز الهضمي للأم . خل التفاح يحيد الطعام الحمضي ويوفر الإغاثة ، ملعقة واحدة كبيرة منه مختلطة في كوب من الماء ، وإذا استهلك في وقت حرقة ، يمكن أن تجعلك تشعر بالراحة

5. أكثر أمانا للجيوب الأنفية أثناء الحمل :

> التهاب الجيوب الأنفية شائعة خلال فترة الحمل ، والتي يمكن أن تعوق نوم النساء الحوامل . ملعقة واحدة صغيرة من خل التفاح عند مزجه في كوب دافئ من الماء يجعل دواء فعال للجيوب الأنفية

6. يقيد مشكلة حب الشباب :

> فهو يستخدم لعلاج حب الشباب أو مشاكل الجلد الأخرى في كثير من الأحيان الناجمة عن التغيرات الهرمونية خلال فترة الحمل

7. ينظم الدورة الدموية :

> النساء الحوامل غالبا ما تواجه المشاكل المتعلقة بالدوالي . خل التفاح يجعل الدورة الدموية سهلة ويقلل من تورم الأوردة ، مزجها مع محلول خاص بك وتطبيقها بانتظام لتحسين هذه الحالة

دراسات وابحاث :

> ذكرت احدى الابحاث ان المرأة خلال فترة الحمل تعاني من تورم اليدين والقدمين أكثر من مرة ، وذكر البحث ان استخدام خل التفاح عن طريقة دعك القدمين واليدين يمكن أن يقلل من التورم

كيفية صنع خل التفاح

الخل عبارة عن محلول مائي لحمض الخليك و يضم هذا المحلول خلاصة المواد و الألوان التي تتكون نتيجة لجراثيم و بكتريا الخل , و يعتبر حمض الخليك هو العامل الرئيسي في الخل و هو الذي يعطيه الطعم المميز و قدرته على التاثير في الاطعمة مما يجعله مادة حافظة جيدة و مضادة للإلتهاب .

توجد جراثيم حمض الخليك في الهواء و في وجود الأكسجين يتكاثر هذا النوع من الجراثيم على الأسطح السائلة و التي تحتوي على الكحول و تتحد مع بكتريا الخل , فتعمل على تكوين طبقة فوق السائل ضبابية شفافة تسمي أم الخل و تعتبر هذه الطبقة من الإجزاء المفيدة جدًا , حيث أن تناول ملعقة صغيرة منها تساعد في تسكين آلام المفاصل و تعمل على تقوية المناعة كما يمكن وضعها على الأماكن الملتهبة و الأورام فتساعد في زوالها , يمكن الحصول على أم الخل بطريقة بسيطة و هي خلط كمية من خل التفاح الطبيعي مع كمية مساوية لها من عصير التفاح المخمر او ما يعرف نبيذ التفاح و يوضع الخليط داخل و عاء مفتوح و بعد عدة ايام ستلاحظ تكون المادة الضبايية الشفافة على السطح وهى ام الخل .

طريقة صناعة خل التفاح .

1- نحتاج الى خزان عريض عبارة عن برميل او وعاء من الزجاج او البلاستيك او السيراميك و تكون سعته 20 او 50 لتر مع غطاء مثقوب .

> 2- يوضع في الثقب قمع و من خلاله يتم تعبئة الخزان بالماء حتى ثلثي القمع و تساعد تلك العملية على تصاعد فقاعات ثاني أكسيد الكربون خلال تخمير عصير التفاح , مع وجود حنفية أسفل الخزان .

> 3- نحتاج الى قطعة نظيفة و معقمة من الكتان ذو الثقوب الصغيرة و هى التي تسمح للأكسجين بالدخول حتى تتكاثر جراثيم حمض الخليك و تتحد مع بكتريا حمض الخليك .

> 4- عملية التصنيع إما أن تتم على عصير التفاح حيث يمكن الحصول على عصير التفاح الطبيعي من أحد معامل عصر التفاح او إحضار 5 كيلو جرام من التفاح ثم غسل التفاح بشكل جيد و تقسيم الحبات ثم عصرها .

> 5- نقوم بوضع عصير التفاح الطبيعي في الخزان مع إضافة كمية من الماء تعادل 10% من عصير التفاح .

> 6- نقوم بإذابة باكو خميرة خبز في نصف كوب من الماء و يضاف الى العصير في الخزان .

> 7- نقوم بإغلاق الخزان بالغطاء بشكل محكم و نثبت القمع على الغطاء بحيث يسد الثقب تمامًا ثم نملئ الماء حتى ثلثي القمع و بذلك لن يتم السماح للاكسجين بالدخول الى الخزان و يترك و بعد أيام سنبدأ في سماع أصوات تصاعد فقاعات ثاني أكسيد الكربون .

> 8- يوضع الخزان في مكان يمكن القيام بتهويته و درجة الحارة به بين 10 و 28 درجة مئوية .

> 9- بعد أربع أسابيع تقريبًا يكون عصير التفاح قد تحول الى نبيذ التفاح و نجد أن فقاعات الغاز توقفت عن الصعود هنا نقوم بكشف الغطاء و القمع و إضافة نصف زجاجة من خل التفاح الطبيعي و كمية من خميرة الخبز المذابة و يتم تغطية الخزان بقطعة الكتان و تربط بشكل جيد .

> 10- يترك الخزان بمكانه و لا يتم تحريكه لمدة تتراوح من 6 الى 8 أسابيع و ستلاحظ خلال هذه الفترة ظهور روائح كريهة و هى تشبه التربنتينا او الأصباغ و لكن تزول هذه الروائح بمجرد تكون ام الخل , يجب و بشدة خلال هذه المدة عدم تحريك الخزان بأي شكل من الاشكال حيث أن تحريك الخزان قد يؤدي الا أن تغوص أم الخل الى قاع الخزان و بالتالي تفشل عملية صنع الخل .

> 11- لإختبار هل تكون الخل ام لا يتم ذلك عن طريق تذوق الخليط في الخزان و لكن دون فتحه من أعلى إنما فقط قم بفتح الحنفيه الموجودة أسفل الخزان بهدوؤ و تذوق السائل الخارج من الحنفية و عند التأكد أن الخل قد تكون هات القناني او الزجاجات بعد تعقيمها جيدًا و قم بتعبئتها بالخل و إحفظها .

يمكننا ايضا صنع خل التفاح الطبيعي في المنزل بطريقة سهلة و هي : –

1- هات كمية من التفاح الجيد و قومي بغسلها بشكل جيد ثم قطعيها الى شرائح .

> 2- هات برطمان من الزجاج و رصي شرائح التفاح في البرطمان حتى يمتلئ للآخر ثم غطيه بقطعة من الشاش و إتركيه في مكان معرض لنور الشمس و دافئ لمدة 40 يوم .

> 3- بعد إنتهاء ال40 يوم ستجد كمية التفاح تناقصت حيث تصل الى النصف تقريبًا و ظهرت على السطح طبقة يوجد بها بعض العفن و الدود يتم التخلص منها و في الأسفل طبقة صافية نظيفة .

> 4- يتم أخذ السائل النظيف و يعبئ في زجاجة نظيفة و تعصر شرائح التفاح المتبقية لإستخلاص السائل بها و يوضع في الزجاجة ايضًا و يحفظ الخل في الثلاجة .