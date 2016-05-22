وزير الصحة يناقش توحيد موقف إقليم شرق المتوسط فى القضايا الصحية في اجتماعات جنيف

ناقش وزير الصحة والسكان الدكتور أحمد عماد الدين إمكانية توحيد موقف الإقليم فيما يتعلق بالقضايا الصحية المطروحة ومشاريع القرارات، وذلك خلال مشاركته اليوم في اجتماع الدول الأعضاء لإقليم شرق المتوسط بمقر منظمة الصحة العالمية في جنيف.

وناقش الاجتماع – بحسب بيان لوزارة الصحة اليوم الأحد طرق القضاء على شلل الأطفال بالإقليم، والإجراءات اللازم اتخاذها للانتهاء من تلك المهمة.

وأوضح البيان أن الاجتماع ناقش أيضا مكافحة الأمراض غير المعدية، والإنجازات التى قامت بها دول إقليم المتوسط في هذا الشأن، وكذلك سبل مكافحة التدخين وما حققته دول شرق المتوسط في جهود مكافحة التدخين، والتحديات التي تواجه الدول في هذا المجال.

كما يتم مناقشة التشريعات العالمية للصحة العالمية والإصلاح العاجل، بالإضافة إلى رسم المستقبل الصحي في منطقة إقليم المتوسط وتنفيذ قواعد منظمة الصحة العالمية 2012 – 2016.

أ ش أ