إحالة قاتل الطفل «سائق التو توك» للجنايات

قررت نيابة شرق القاهرة الكلية، برئاسة المستشار محمد عبد الشافى المحامي العام الأول، والمستشار أحمد جاد مدير نيابة الحوادث، اليوم الأحد، بإحالة متهم بقتل سائق توك توك يبلغ من العمر 13 عاما، بمنطقة مدينة السلام، الي محكمة الجنايات.

وترجع تفاصيل الجريمة الي نشوب مشاجرة بين المتهم ويدعي فاروق، ا، صاحب عقار بالمنطقة مع سائق التوك توك عبد التواب.ح، 13 عام، نتج عنها اصطحاب المجني عليه افراد من عائلته للمشاجرة مع المتهم، نتج عنها قيام المتهم باطلاق نار عشوائي سقط علي اثرها السائق وشخص اخر يدعي رمضان.ع، واصيب اخر يدعي عادل.ع، وتم القاء القبض على المتهم، وتوجيه تهمة القتل العمد.