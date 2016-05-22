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تونس تحبط محاولة هجرة غير شرعية لـ34 مهاجرا غير شرعى باتجاه إيطاليا

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تونس تحبط محاولة هجرة غير شرعية لـ34 مهاجرا غير شرعى باتجاه إيطاليا تونس تحبط محاولة هجرة غير شرعية لـ34 مهاجرا غير شرعى باتجاه إيطاليا
أعلنت وزارة الداخلية التونسية اليوم /الأحد/ أن الوحدات البحرية بولاية "المنستير" تمكنت من إحباط عملية لاجتياز الحدود البحرية باتجاه إيطاليا، حيث ضبطت أمس مركب صيد على متنه 34 مهاجرا غير شرعي، جميعا يحملون الجنسية التونسية.

وأوضحت الوزارة - فى بيان اليوم - أن الوحدات البحرية اعترضت المهاجرين قبالة جزيرة "قوريا" فى عرض سواحل المنستير، لافتة إلى أن أعمارهم تتراوح ما بين 26 و35 سنة، من بينهم مواطن مطلوب أمنيا.
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