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تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية في مستهل تعاملات الأسبوع

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تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية في مستهل تعاملات الأسبوع تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية في مستهل تعاملات الأسبوع

صورة أرشيفية

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات اليوم الاحد أول جلسات الاسبوع بين الانخفاض والارتفاع متأثرة بعمليات بيع من صناديق الاستثمار والمؤسسات الاجنبية والمحلية قابلها عمليات شراء للافراد المصريين وسط ترقب لأية أنباء إيجابية جديدة بشأن الشركات فيما تجاهل المستثمرون اعلان عن موزانة العام المالي المقبل 2016-2017 والتي تعد الاكبر في تاريخ بقيمة 2ر3 تريليون جنيه.

وسجل رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة زيادة طفيفة خلال جلسة اليوم بلغت 300 مليون جنيه ليصل إلى 2ر402 مليار جنيه، بعد تداولات محدودة بلغت 2ر379 مليون جنيه.

وأغلق مؤشر البورصة الرئيسي إيجي إكس 30 على تراجع هامشي نسبته 06ر0% ليسجل 76ر7494 نقطة، بعدما كان قد سجل مكاسب صباحية زادت عن 5ر0%.

في حين حقق مؤشر الاسهم الصغيرة والمتوسطة مكاسب قوية بلغت 05ر2 في المائة ليغلق عند 63ر373 نقطة، وانهى مؤشر إيجي إكس 100 الاوسع نطاقا التعاملات على مكاسب قدرها 2ر1 في المائة مسجلا 11ر781 نقطة.

أ ش أ

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