للمرة الثالثة.. «مصر للطيران» تلتقي بأسر ضحايا الطائرة المنكوبة

التقى ظهر اليوم الأحد، قيادات شركة مصرللطيران بأهالي وأسر ضحايا رحلة مصر للطيران رقم 804، وذلك للمرة الثالثة في أحد الفنادق القريبة من مطار القاهرة.

ويأتي اللقاء، في إطار الحرص على التواصل معهم، وإطلاعهم على آخر المستجدات فيما يخص نتائج عمل فرق البحث والانقاذ حول العثور على أجزاء من حطام الطائرة وبعض الأشلاء.

وحضر اللقاء، بحسب البيان الصادر، يحيى راشد، وزير السياحة، لتقديم واجب العزاء لأسر الضحايا، وكان في استقباله الطيار أحمد عادل، مساعد رئيس الشركة القابضة، والطيار هشام النحاس، رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، والطيار هشام الديب، مساعد رئيس شركة الخطوط الجوية .

وشارك في اللقاء الخبير الأجنبي المتخصص في مجال حوادث الطائرات التي تعاقدت معه مصرللطيران للتعامل مع الأزمة، وكذلك ممثلي شركة التأمين المتعاقدة معها مصرللطيران، للرد على كافة استفسارات أهالي الضحايا، وإخطارهم بالخطوات القانونية اللازمة لاستيفاء كافة الإجراءات للحفاظ على حقوق الضحايا .

وتقوم مصرللطيران حاليًا بالتنسيق مع وزارة الخارجية، وكافة الجهات المعنية، لاستخراج وثائق تمكن أسر الضحايا للتعامل مع ممتلكات ذويهم، وكذلك استخراج شهادات الوفاة .

ووفرت مصرللطيران تذاكر سفر مجانية لأسر الضحايا الأجانب والمصريين منهم المقيمين بالخارج والراغبين في العودة إلى بلادهم مؤقتًا والعودة مرة أخرى لمتابعة نتائج التحقيقات .