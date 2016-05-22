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رئيس النواب يحيل بياني وزيري التخطيط والمالية إلى لجنة الخطة والموازنة

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رئيس النواب يحيل بياني وزيري التخطيط والمالية إلى لجنة الخطة والموازنة رئيس النواب يحيل بياني وزيري التخطيط والمالية إلى لجنة الخطة والموازنة

الدكتورعلي عبد-العال رئيس مجلس النواب

قرر الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب إحالة بيان الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري عن خطة التنمية المستدامة وبيان الدكتور عمرو الجارحي وزير المالية حول البيان المالي السنوي، إلى لجنة الخطة والموازنة لتضمين نتيجة دراستها للبيانين في تقريرها عن مشروع الخطة العامة للدولة، وذلك عملا بحكم المادة 150 من اللائحة الداخلية للمجلس.

وقال عبد العال – في الجلسة العامة وعقب انتهاء الوزيرين من إلقاء بيانهما أمام المجلس- “عملا بحكم المادة 146 من اللائحة الداخلية للمجلس، تقوم لجنة الخطة والموازنة بدعوة رؤساء اللجان النوعية ورؤساء الهيئات البرلمانية باعتبارهم أعضاء في اللجنة لحين انتهاء المجلس من مناقشة هذه البيانات ومشاريع ربط الموازنة والحساب الختامي والمشاريع الآخرى ذات الصلة للعام المالي 2016-2017.

أ ش أ

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