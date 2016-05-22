بلايك ليفلي تبهر حضور مهرجان كان بأجمل إطلالات الحمل

عُرفت الممثلة الأنيقة بلايك ليفلي Blake Lively بإطلالاتها الأنيقة في كل مناسبة تشارك فيها، حيث إنها تنجح في اختيار فساتينها في كل ظهور لها على السجادة الحمراء، وقد أبهرتنا بأجمل إطلالات الحمل خلال ظهورها المتكرر في مهرجان كان السينمائي.

وتنوَّعت إطلالات بلايك ليفلي بين إطلالات السهرات الأنيقة مثل إطلالتها الساحرة في أول أيام المهرجان بفستان ذهبي أنيق من "فيرساتشي Versace"، وظهورها مره أخرى بتصميم سماوي أنيق يحمل توقيع نفس الدار، ولا يمكن أن ننسى الفستان الجميل الذي أعطاها إطلالة "سندريلا" من "أوسكار دي لا رينتا Oscar de la Renta"، كما ظهرت النجم بتنسيقات نهارية جميلة باختيارها فساتين كوكتيل قصيرة، منها إطلالتها بفستان "جامباتيستا فالي Giambattista Valli"، الأبيض القصير، وإطلالتها الحمراء العصرية بتصميم "الكوتور" من "شانيل "Chanel، والفستان المخملي المميز من "فالنتينو Valentino"، خلال حضورها إحدى المناسبات النهارية في مهرجان كان السينمائي.

ولم تكن الأناقة في "كان" شيئاً جديداً على الممثلة الجميلة بلايك ليفلي، فقبل ظهورها المتكرر في المهرجان شاهدناها متألقة بإطلالة وردية جميلة تحمل توقيع "بيربري Berburry"، في حفل Met Gala الأخير.

جمعنا لك في الصور أعلاه أجمل إطلالات الحمل لـ "بلايك ليفلي"، شاهديها وشاركينا برأيك.