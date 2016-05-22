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يوم هادئ في مهرجان كان.. وإيلي صعب يخطف الأضواء

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الأحد 22-05-2016 12:48

على الرغم من الهدوء الطاغي على اليوم العاشر من مهرجان كان السينمائي، كان حضور لمسات المصمم اللبناني إيلي صعب بارزاً في إطلالة الممثلة ألكسندرا ماريا لارا Alexandra Maria Lara، التي تألقت على السجادة الحمراء بفستان ذهبي أنيق يحمل توقيع المصمم ونسَّقته بطريقة ناعمة ظهرت بها الأجمل خلال هذا اليوم.

وعدا عن إطلالتها لم يكن هناك أي حضور يذكر للأناقة على السجادة الحمراء والإطلالات الساحرة في المهرجان، فقد حضرت الشابة إيرين موريارتي Erin Moriarty بفستان فضي عادي، وشوهدت فيرجيني إفيرا Virginie Efira بإطلالة سوداء كلاسيكية، أما هوفيت غولان Hofit Golan فقد اختارت فستاناً أحمر لإطلالتها على السجادة الحمراء.

شاهدي معنا كيف خطف المصمم إيلي صعب أضواء مهرجان كان في اليوم العاشر منه.

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سيدتي