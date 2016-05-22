فى الذكرى العاشرة لرحيله.. 10محطات فى «تغريبة» حمزة علاء الدين

كتب_مصطفى حمزة

“أنا نوبي في المقام الأوّل، ولكنّني أيضاً مصريّ سودانيّ بذات القدر والمقام، وإيطالي أمريكي ياباني.. بسبب أنني عشت في كل هذه البلاد. لقد كنت موسيقيّاً نوبيّاً أعزف وأغني لأهلي النوبيين، وللعالم اجمع”.بتلك الكلمات لخص الموسيقار حمزة علاء الدين “تغريبته” المتفردة فنيا وانسانيا.ومع حلول الذكرى العاشرة لرحيل نرصد بعض محطات رحلته

(1) انا عصفور بقلب أبيض وألف لسان ..ماليش عنوان”.

خلال أحدى زيارته للقاهرة ألتقى حمزة علاء الدين بالشاعر الراحل بشير عياد فى مكتبه بمجلة كاريكاتير ،وألتقطت عينيه كلمات قصيدة “ماليش عنوان” ،ووجد فيها وصفا دقيقا لحالة أبن قرية توشكى المولود فى العاشر من يوليو سنة 1929،الذى قدر له أن يطوف العالم محتضنا عوده و”الطار” النوبي، قبل أن يصبح ملئ السمع والبصر في الدول التى حط بها رحاله.

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(2) دراسة الهندسة فى جامعة القاهرة “فؤاد الأول وقتها” كانت محطه مؤقته توقف بها حمزة علاء الدين ، تحقيق لرغبة الأسرة ،لكنه بعد ما أصبح مهندسا للكهرباء في سكك حديد مصر، عاد صوت الموسيقى الذى بداخله ليناديه، فحمل عودة وأتجه إلى معهد إبراهيم شفيق للموسيقى ،لدراسة الموشح ، وعندما جمعته الصدفه على باب معهد الملك فؤاد للموسيقى الشرقية (معهد الموسيقى العربية الآن) ،بالشيخ زكريا أحمد دار بينهما حوارا ، أثمر عن تعلم “حمزة ” أول دروسه ،وهو فن ضبط أوتار العود ،وهو ما حفزه على دراسة آلة العود والموسيقى العربيه.

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(3) ” يا عرافه .. لو بتعرفى .. لو بتشفى ..لو بتكشفى .. علم الغيب ..وحاتك ..هاكى ..!!..هاك..كفى /سنين .. فى الدنيا .. دى..ضايع ..كمان..ضايع /شايل الويل … وسهر الليل .. وكل الميل .. !على ..كتفى”

تلك الأغنية كتبها الشاعر السودانى إسماعيل حسن ،وبسبب صعوبة لحنها تراجع المطرب السودانى محمد وردى عن غنائها ،لتظل بأنتظار مغامرة “حمزة علاء الدين” فيفعل بها ويرى تغريبته من خلالها ،فتخرج نغمات لحنها حامله ما بداخله من شجن ،كاشفة محطات سفره ،التى بدأت من إذاعة السودان حيث سجل لآول مرة مجموعة من الأغاني النوبية ، قبل تأحذة التجربه للرحيل إلى الخرطوم لينضم إلى الإذاعة السودانية ، ومنها يلبى نداء تعلم الموسيقى في إيطاليا، من خلال منحه في أكاديمية “سانت سيسيليا”.

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(4) “لو جيت فى يوم أرسمك ..أرسم أمل بسام ..أرسم حضارة ومدن وأبراج حمام ويمام”..عقب تناوله الغذاء بمنزل أسرته بالقاهرة ،وقبل ان يجمع نجل شقيقته “الملحن أكرم مراد” بقايا جريدة الاخبار ، كانت على الترابيزة ..أستوقفه “حمزة” ،ووسط دهشة الجميع وحيرتهم أنسحب عنهم ،ودخل غرفته منفردا بالقصاصة التى وجدها ،ولم يخرج من تلك الحالة إلا بعد تلحين قصيدة “لو جيت فى يوم أرسمك” من كلمات شاعر الفلاحين سليمان غريب ،ورغم ما نالته الأغنية من شهرة عجز “حمزة ” عن العثور على شاعرها للتعريف به أكثر، وهو مالم يجده هو نفسه حيث تعد شهرته بمصر ،أقل من نجاحاته خارجها

كعازف ومؤلف موسيقي وأستاذ للموسيقى العرقية في عدة جامعات أمريكية، حتى ان موسيقاه تم الأستعانه بها كموسيقى تصويرية لبعض الأفلام السينمائية ،وقدمتها فرق باليه شهيرة مثل فرقة “باليه أوبرا باريس”، وفرقة “باليه سان فرانسيسكو”،وجذبت ألحانه الخاصة العديد من المطربين الغربين، ومن ضمنهم بوب ديلان وفرقة (Grateful Dead) ،والمطربة جوان بيز، التى شجعت حمزة على ان يستقرفي الولايات المتحدة الأمريكية،وساهمت فى توقيعه عقد مع شركة “Vanguard

Records”، وفي عام 1964 سجل حمزة أول ألبوم له وهو موسيقى النوبة (Music of Nubia)،

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(5) “دسى دسى براما”

قبل أن يشدو حمزة بالأغنية التى كتبها شريك مشواره الشااعر النوبى الراحل محى الدين شريف بأهم حفلاته فى الولايات المتحدة الآمريكية عرض على سكرتارية الأمم المتحدة أن يقدم بعضا من أعماله في الاحتفال السنوي الذي يقام بقاعة الجمعية العامة في ديسمبر من كل عام بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان.ورفض القائمون على الإعداد لهذا اليوم طلبه بحجة أنهم يسمحون فقط بأداء الموسيقي ” الكلاسيكية ” ، و جاء رده : ماذا تقصدون..؟؟” من الذي قال بأن الموسيقي الغربية فقط هي الكلاسيكية..؟؟. إن كان المعيار بالقدم وطول العهد فما أقدمه نتاج أرث حضاري يعد عمره بآلاف السنين..!! .

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(6) أمام 34 ألف مستمع وقف “حمزة” ليغنى “مغمض العينين” ،وعن هذا الحفل يقول قال جلست بداخل كواليس المسرح صامتا أحتضن عودى، واخفي رجفة تسري في جسدى، فبعد لحظات سأصعد أمام 34 ألف مستمع، في أولى حفلاتى أمام الجمهور الغربي بمهرجان ”نيوبروت للفنون الغنائية الإثنية” عام 1964″، ثم يضيف” همس أحد المنظمين في أذني معلنا ضروره استعدادى، ثم دُفع بى خشبة المسرح، وهالنى ما رأه من الأعداد الغفيرة للجماهير، فحاولت اتماسك وقبضت على عودى، ثم أغمضت عيناى، وبدات أعزف واندمجت ، لكن بعد فترة شعرت بهدوء تام يجوب المكان، فخفت أن يكون الجمهور رحل ولم يحب فنى، ففتحت عيني ووجدتهم مستمتعين بأدائى”،ويكمل”شعرت بإعجابهم بما قدمت.. بعد أن ظننت أنهم غادروا المكان أو ناموا”.

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فكرونى

(7) عندما لحن الموسيقار محمد عبد الوهاب اغنيه فكرونى لسيده الغناء العربى ام كلثوم استعان عبدالوهاب ياله الجينار الغربيه ولما استنكر الموسيقيون تصرف عبد الوهاب كان رد عيد الوهاب ان الصولو كان مكتوب لأله العود وان العود من وجهه نظره لن يستطيع توصيل الجمله الموسيقيه وكان هذا الرد من عبد الوهاب اهانه للعود هذه الاله التى يعشقها حمزه علاء الدين .فقرر ان يرد على عبد الوهاب عمليا بأنه قام بعزف المقدمه الموسيقيه كامله وارتجال والعوده مره اخرى للحن الاساسى وان يقوم بتسجيلها ضمن الاسطوانه الشهيره لحمزه واسمها الساقيه .وبعد مرور اكثر من ثلاثون عاما على هذه الواقعه .بأتى حمزه الى مصر وفى احد الجلسات الخاصه التى اعدت للأستماع اليه من اساتذه الجامعه فى ذلك الوقت وبعد ان انتهى حمزه من العزف وبدات الحوارات معه . كان ضمن الموجودين الدكتور الفقى اشهر اطباء العيون والذى كان يعالج عبد الوهاب . وسأل حمزه تروح للأستاذ فهم حمزه مقصده ورد طبعا ده انا اتشرف . وبعدها بيوم اتصل د. الفقى بحمزه وقاله اكتب الرقم ده عندك واتصل بيه بدون ان يبلغه من هو صاحب الرقم .وبعد انتهاء الحديث مع دكتور الفقى نظر حمزه للرقم وقام بالاتصال وسمع صوت يقول هالو .حمزه مش معقول الاستاذ . فيرد عبد الوهاب امال كنت فاكر مين اللى هايرد عليك .قاله انا حمزه علاء الدبن قاله عارف ملك العود والدف . انا مستنيك يا حمزه بكره الساعه سبعه . وبالفعل الساعه تدق السابعه وحمزه يرن جرس الباب ويرحب به عبد الوهاب ويمزح عبد الوهاب معه لدقه مواعيده فيرد حمزه عندنا ممكن ناخد مبعاد الساعه سبعه وتسعتاشر دقيقه تلاقينا داخلين مع بعض .وبعد ان جلسا ينظر حمزه حوله متأملا فى المكان الذى يعيش فيه الاستاذ حتى يقع نظره على اسطوانه الساقيه . الساقيه اهى فيرد عبد الوهاب الى فيها فكرونى وضحك حمزه وعبد الوهاب ينظر الى شنطه عود حمزه الغريبه ويمد حمزه ويخرج عوده الفريد الصنع انه تحفه فنيه ويعطيه للاستاذ قائلا العود ده لاقيته فى تكساس ومصنوع فى سوريا . ويمسك عبد الوهاب بالعود ويندهش من الرنين الصادر منه . صوته جميل اوى يا حمزه . اى ده ده 6 اوتار انت زودت العود وتر يا حمزه . فيرد ايوه يا استاذ علشان اعزف الساقيه المؤلف المتواضع . فيرد عبد الوهاب انت اللى متواضع يا حمزه . انت فنان كبير واثبت للعالم انك فنان .ويامر عبد الوهاب الموجودين ان يحضروا عود عبد الوهاب . ويعطيه لحمزه ده بقى عودى ياحمزه .يلتقط حمزه عود عبد الوهاب ويبدأ العزف جميل العود يا استاذ بس عايز اوتار جديده . تجرب الاوتار بتاعتى . ويمد يده ويستخرج من شنطه عوده اوتارا جديده تصنع فى اميركا وهى من اغلى الاوتار فى العالم واجودها .اركبها يا استاذ . اتفضل يا خمزه ويبدأ حمزه بفك الاوتار القديمه لعود عبد الوهاب الذى ما زال يحتضن عود خمزه وهو يداعب الاوتار ويتابع طقوس حمزه وهو يبدل الاوتار ويسأل حمزه انت بتسافر ازاى انا عارف انك بتلف العالم . طيران يا استاذ . ومش بتخاف . فيرد حمزه المضطر يركب الطياره . يضحك الاثنان وعبد الوهاب يقول له كفايه لف يا حمزه انت ترجع مصر وهاكلمهم يعينوك استاذ فى الكونسر فتوار . انا عارف انك بتدرس فى الجامعات بره .وبلدك اولى بيك يا حمزه .حمزه يرد بأسى انا انكتب عليا اشيل شنطتين هدومى وعودى والف فى بلاد الله . رد عبد الوهاب تلاته يا حمزه انت نسيت الدف وينتهى حمزه من ضبط اوتاره الجديده لعود الاستاذ ويعطيه له قائلا هاتسمع صوت من العود بتاعك انت ما سمعتوش قبل كده ويودع حمزه عبد الوهاب وينصرف.

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(8) فى الثمانينات تلقى حمزة منحة دراسيه لمدة عام إلى اليابان لدراسة الشبه بين آلة العود الشرقية وآلة بيوا اليابانية، وهى آلة تشبه العود، أمتدت لعشر أعوام عمل خلالها مدرسا للموسيقى النوبية في جامعة طوكيو.حيث وجد الراحة مع المجتمع الياباني وتزوج منهم فنانه موسيقيه اختارت لنفسها لآحقا إسما نوبيا هو “نبرا_ومعناه الذهب الخام باللغه النوبيه ” قبل ان يعود حمزة الدين إلى الولايات المتحدة، ويستقر في سان فرانسيسكو، وتفرغ للعزف والتأليف،.وانخرط في استكمال مسيرته الموسيقية التي ظهرت في 14 اسطوانة تحمل نكهة موسيقاه (9) سجل حمزة الدين ألبومه “إسكاليه” أي الساقية بالنوبية، والذي كان سبب شهرته الواسعة بين الدول الغربية، ووضع الموسيقى التصويرية لفيلم “الحصان الأسود ” للمخرج فرانسيس فورد كوبولا، وتنقل بين جامعات الولايات المتحدة للتدريس كأستاذ للموسيقى العرقية في الفترة من 1980 إلى 1990، في جامعة أوهايو وجامعة واشنطن وجامعة تكساس…

(10) أمنية

بعد تلبيته دعوة وزير الثقافة الأسبق فاروق حسنى للمشاركه بأحتفالية أفتتاح متحف النوبة عام 1997، راودت “حمزة” فكرة الآستقرار بمصر،إلأ أنه لم يجد بها “المرفأ” الذى تمناه،فعاد لإستكمال ترحاله،وزاد من وجعه أن يفاجأ فيما بعد بالتليفزيون المصرى يعلن خبر وفاته بالولايات المتحدة الآمريكية ،وكأهم كانوا يعلنون له التاهب لختام رحلته ، قبل يودعنا في 22 مايو عام 2006 على أثر مضاعفات حدثت له بعد إجراء عملية جراحية في المرارة بأحد المستشفيات ببيركيلى بكاليفورنيا وسط اهتمام إعلامى كبير بوسائل الأعلام الأمريكية واليابانية وتجاهل تام من وسائل الأعلام المصرية.