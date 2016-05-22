"الضيافة الجوية" تطالب بقرار جمهورى لسرعة استخراج شهادات وفاة لضحايا الطائرة

ناشدت النقابة العامة للضيافة الجوية، برئاسة النقيب أسامة عبدالباسط رئاسة الجمهورية للمطالبة بإصدار قرار جمهورى يسمح لأهالى الضحايا باستخراج شهادات وفاة لذويهم ضحايا طائرة باريس المفقودة، دون الانتظار خمس سنوات طبقا للقانون.

وطالب النقيب أن يعامل شهداء الطائرة أسوة بضحايا رحلة رقم 90 على شاطئ الأطلنطى.

كما ناشد "عبدالباسط" المسئولين بالرئاسة بضرورة صرف معاش استثنائى لضحايا طائرة باريس المفقودة، باعتبارهم شهداء الوطن والواجب.

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