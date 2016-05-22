"التعليم" تلزم رؤساء لجان الثانوية العامة بالتوقيع على ورقة الإجابة

أعلنت وزارة التربية والتعليم، عن مجموعة من الإجراءات الجديدة لامتحانات الثانوية العامة، التى ستنطلق 5 يونيو المقبل.

قال محمد سعد رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوى ونائب رئيس امتحانات الثانوية العامة، إنه لأول مرة يتم وضع ضوابط جديدة خاصة بأوراق الإجابات، منها، أن يتم التوقيع من قبل رؤساء اللجان على ورقة الإجابة بين الغلاف و"السيلبس" حتى يتم تلاشى أى ادعاءات لأى طالب، بأن ورقة الإجابة ليست خاصة به، وتلاشيا لعدم تكرار أزمة الطالبة مريم ملاك صاحبة صفر الثانوية العامة العام الماضى.

وأضاف نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة فى تصريحات صحفية له على هامش اجتماع قيادات الوزارة مع رؤساء لجان الثانوية العامة والمراقبين الأوائل ورؤساء مراكز توزيع الأسئلة لمناقشة التعليمات النهائية، أن الوزارة اعتمدت إجراء جديد لأول مرة هذا العام، تمثل فى توقيع رؤساء الكنترولات على ورقة الإجابة من الداخل أيضا، تلاشيا لحدوث أى ادعاءات من قبل الطلاب.

وأوضح نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة، أنه من أهم التعليمات والتوجيهات الخاصة برؤساء مراكز توزيع الأسئلة، أنه يتم توصيلها فى الموعد المحدد لها مع ضرورة تغيير عضو مركز التوزيع كل يوم والمختص بتسليم مظاريف الأسئلة، مع ضرورة طباعة أوراق الأسئلة من جميع الأوجه وكتابة الطالب لاسمه ورقم جلوسه، مع وضع دليل للجان، حتى يتمكن الطالب من معرفة لجنته ورقم جلوسه بشكل سريع والفصل الذى يختبر فيه داخل اللجنة.

وأكد نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة، أنه سيتم تفتيش الطلاب باستخدام العصا الإلكترونية من قبل أفراد الأمن، وضمان دخول الطالب فى الوقت المحدد دون تأخير، مع توفير الجو المناسب للطلاب حتى يتمكنوا من أداء الامتحانات بالشكل المطلوب الذى يكفل تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، مشيرا إلى أنه تم التنبيه عل ضررة أن يقوم عضو الشئون القانونية الموجود داخل لجنة الامتحانات بإنهاء أى تحقيق يعرض عليه بشكل سريع يضمن الحيادية للطالب والوزارة.

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