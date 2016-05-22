يعتبر الشاي الاخضر من احد المشروبات الطبيعية المعروفة بفوائدها الصحية و الجمالية المدهشة نذكرها لك حصريا على مجلة رجيم الاولى عربيا في عالم الرشاقة الصحة و الجمال من خلال مقال مذهل يشمل فوائد الشاي الاخضر قبل النوم.

يعد الشاي الاخضر من اكثر المشروبات تناولًا بالعالم بعد القهوة يتم تخضيره من اوراق نبته الكاميليا ساينسز يتم التحضير عن طريق التجفيف والتبخير بدرجة اقل من الشاي الاسود والاحمر يحتوي الشاي الاخضر على مركبات الفينول ومضادات الأكسدة هو اكثر انواع الشاي الثلاث صحية على صحة الإنسان يتم انتاجه في الصين واليابان و تركيا والعديد من دول اسيا تم اعتبار الشاي من اهم المشروبات الحيوية التي تمنح الطاقة للإنسان .

فوائد الشاي الاخضر قبل النوم :

يفضل الكثيرين تناول الشاي الاخضر قبل النوم للقضاء على اضطرابات النوم المختلفة والراحة والحصول على الاسترخاء ايضًا يساهم الشاي الاخضر في رفع النشاط الذهني ولا يسبب الارق بعكس الشاي الاحمر والقهوة لأنه لا يحتوي على نسبه عالية من الكافيين ايضًا يساهم تناول الشاي الاخضر قبل النوم على رفض كفاءة عمليات الايض الخلوي والتمثيل الغذائي الجيد والعمل على ازالة السموم من الجسم وإنقاص الوزن الزائد و العمل على ازالة الدهون المترسبة داخل الخلايا والألياف يفضل تناول الشاي الاخضر قبل النوم وعدم التناول بين الوجبات بسبب وجود الحديد غير الهيمي الذي يقلل من امتصاصه ، ايضًا يعد الشاي الاخضر من اهم مصادر مضادات الاكسدة التي تحتوي على عدد كبير من المركبات الكيتيكينات وحمض الجاليك، كما يحتوي على الكاروتينات والتوكوفيرول (الڤيتامين ھ) وحمض الأسكوربيك (الڤيتامين ج)، والمعادن منها الكروم، والمنغنيز، والسيلينيوم، والزنك، وبعض مركبات الفيتوكيميكال، يقلل من الضرر التأكسدي بالدم ويخفف ايضًا من الاجهاد التأكسدي ويبطئ من الشيخوخة المبكرة ، ايضًا وجد ان الشاي الاخضر يقلل من سمية الجينات التي يسببها التدخين ويزيد من نشاط الانزيمات ويقي من انواع عديدة من السرطان منها سرطان الرئة والقولون والمريء والفم والمعدة والأمعاء الدقيقة والكلى والبنكرياس والغدد اللبنية و يمنع من تكوين سرطان الجلد ، فالمكونات النشطة من الانزيمات تزيل المواد المتسرطنة و تعمل على تنظيم نمو الخلايا بشكل طبيعي ، التعرض الدائم لأشعة الشمس فوق البنفسجية يساهم في تكوين الخلايا السرطانية لذلك اثبتت التجارب ان الشاي الاخضر يقلل من خطر الاصابة بسرطان الجلد عند المداومة على شربه

للشاي الاخضر دور قوي و اساسي في التخلص من الوزن الزائد حيث ان مادتي الكافيين والثيانين يحسّنان من تأثيرات المركبات المتعددة الفينول على وزن الجسم وتراكم الدهون هم يعملان على رفع انتاج هرمون النورادرينالين ما يرفع من الطاقة المستهلكة من الجسم وحرق السعرات الحرارية والدهون بشكل فعال ايضًا الاستهلاك اليومي للشاي يزيد من الحرق بنسبة 4% يقاوم الشاي الاخضر البكتيريا والفيروسات والفطريات ويحسن من كثافة العظام ويخفف من خطر الاصابة بالكسر ويقى من تليف الكبد ويعمل على تقوية الجهاز المناعي ويعالج لسعات الحشرات ويعالج اعتام عدسة العين وله تأثير فعال في علاج التسمم بالكحول .

كل ما عليك فعله فقط هو تناول كوب من الشاي الاخضر يوميًا قبل النوم بنصف ساعة ..

علاقة الشاي الاخضر و التخسيس

يعتبر الشاي الأخضر من المشروبات اللذيذة و المنعشة و المناسبة لجميع الأفراد ، بينت العديد من الدراسات الحديثة علاقة الشاي الأخضر بفقدان الوزن حيث يتربع الشاي الأخضر على عرش الاعشاب المفقدة للدهون ، تم اكتشاف عشب الشاي الأخضر منذ ألاف السنين و استخدمته الشعوب القديمة لتداوي و لكنه عاد في السنوات الماضية بفضل عدد من الدراسات و الأبحاث التي تم أجراءها على العشب لتثبت مدى فعاليته في إنقاص الوزن و حرق الدهون .

يتم زراعة نبات الكاميليا سينسيس الذي تستخرج منه الأوراق الطازجة للشاي الأخضر في دول شرق آسيا ، يحتوي الشاي الأخضر على مواد تساعد على حرق الدهون من اهمها مضادات الأكسدة الفلافينويدات أو Catchins بفضل الكثير من الابحاث تم اثبات ان مادة الكاتشن تساهم في حرق الدهون بالجسم لأنها تعمل على تعطيل انزيم comt الذي يعمل على مكافحة هرمون النوريينفرين المسئول عن تكسير الخلايا الدهنية و ارسالها إلى الدم ، و لكن الكاتشن تساعد على افراز هرمون النوريينفرين بطريقة غير مباشرة ليساهم في تكسير المزيد من الخلايا الدهنية ليحرقها و يولد الطاقة ، و تتفاعل مواد الكافيين الموجودة بالشاي الأخضر مع الكاتشن لتحويل الدهون لطاقة كما انهم مع بعضهم يساعدوا على رفع معدل الأيض الرئيس بالجسم فينتج عن ذلك مزيد من السعرات الحرارية .

بالنسبة لمن يمارسون التمارين الرياضية عند استخدامهم لحبوب الشاي الاخضر فإنهم يحرقون معدل 20% من الدهون بالمقارنة مع من لا يستخدمون الحبوب ، نعرف ان الدهون بالجسم لها العديد من الأنواع اولها دهون تحت الجلد التي تسبب التضخم و السمنة و الدهون الحشوية و هي دهون ضارة تتراكم حول جسم الانسان لتفرز عدد من المواد الضارة التي تقلل من الانسولين و تسبب السرطان و أمراض القلب على المدى البعيد اثبتت العديد من الابحاث قدرة الشاي الأخضر على حرق الدهون الحشوية الضارة .

ما هي حبوب الشاي الأخضر : هي عبارة عن حبوب من مستخلصات الشاي الأخضر أكثر فاعلية من الشاي الأخضر لأنها تحتوي على كميات مركبة من الكاتشن حيث اثبتت دراسة تابعة لـ American Journal For Clinical Nutrition ان امتصاص الجسم للكاتشن و الفيلافيدونات يكون أكبر في الحبوب عن مشروب الشاي الأخضر .

كيفية استخدام الشاي الأخضر : لا يتم سكب الماء المغلي مباشرة لأن هذا يؤدي إلى تدمير مواد الكاتشن المفيدة عليك الانتظار لحين أن تهدأ المياه و تبرد من الممكن اضافة الليمون لان فيتامين سي يساعد على امتصاص الكاتشن ، عليك شراء مصادر الشاي المعروفة المصدر ذات الجودة العالية .

الفوائد الصحية لعشب الشاي الأخضر :

أولًا مناسب لمرض السكري : لأنه يعمل على تنظيم الجلوكوز فيمنع ارتفاع نسبة السكر بالدم بعد تناول الطعام و يمنع طفرة الانسولين التي تتكون نتيجة لتحزين الدهون .

ثانيًا مناسب لأمراض القلب : يقوي الشاي بطانة الأوعية الدموية فيساعد على الاسترخاء و يحمل تغيرات ضغط الدم و يحمى من النوبات القلبية و الجلطات .

ثالثًا الاكتئاب : يحتوي الشاي الاخضر على الثيانين و هو عبارة عن حامض أميني يتواجد في أوراق الشاي يعمل على الاسترخاء و الهدوء .

رابعًا مضاد للفيروسات و البكتيريا : مضادات الاكسدة بجميع انواعها الموجودة بالشاي الاخضر تعمل على محاربة الفيروسات و البكتيريا فتعالج نزلات البرد و الأنفلونزا سريعًا .

خامسًا تسوس الاسنان : مضادات الاكسدة الموجودة بعشب الشاي الأخضر تدمر البكتيريا و الفيروسات التي تسبب التهابات الحلق و تسوس الأسنان .

سادسًا العناية بالبشرة : من أكثر المشروبات التي تساعد على القضاء على شيخوخة البشرة و التجاعيد و تقلل من علامات الإرهاق و التعب على البشرة .

اضرار الافراط في الشاي الاخضر

بصفة عامة الشاي الأخضر هو مشروب صحي جدا مع العديد من الفوائد ، ومع ذلك فإن بعض الناس قد تواجه آثار جانبية سلبية من الافراط في شرب الشاي الأخضر ، وهذه قد تشمل الغثيان ، وزيادة مخاطر الإصابة بهشاشة العظام وأكثر من ذلك ، معرفة هذه المخاطر المحتملة ، وكيفية الحد منها :

1. الكافيين في الشاي الاخضر :

> لمن لديهم حساسية الكافيين أو مستويات عالية من استهلاك الشاي الأخضر ، قد يكون هناك بعض الآثار الجانبية للكافيين ، بشكل عام الشاي الاخضر له أقل نسبة كافيين من أنواع الشاي الأخرى ، ومع ذلك بعض أنواع الشاي الأخضر يوجد بها مزيد من الكافيين ، ومع ذلك الاستهلاك المفرط من الشاي الأخضر يمكن أن يسبب الأرق ، وخفقان القلب ، وصعوبة في النوم ، والقلق ، والتهيج ، وزيادة معدل ضربات القلب وارتفاع ضغط الدم . الأشخاص الذين يعانون من حساسية الكافيين هم اكثر عرضة لهذه الآثار الجانبية

أيضا ، فإنه من الجدير بالذكر أن الشاي الأخضر يحتوي على مادة كيميائية طبيعية تسمى الثيانين ، التي لها تأثير مهدئ على الدماغ ويقلل من هذه الآثار من مادة الكافيين

2. الشاي الأخضر واضطرابات المعدة والغثيان :

> مثل أنواع الشاي الأخرى ، الشاي الأخضر يحتوي على العفص ، وهي مادة كيميائية طبيعية تحفز المعدة على إفراز المزيد من الحامض . إذا كان لديك قرحة هضمية أو مشكلة حمض الجزر ، يمكن أن الشاي الأخضر يسبب متاعب في المعدة أو الغثيان . إذا كنت تعاني من الإسهال ، يمكن أيضا ان يتفاقم ذلك

يمكنك تقليل أو حتى القضاء على هذه الآثار الجانبية عن طريق استهلاك الشاي الأخضر بعد الأكل أو عندما تكون معدتك ليست فارغة تماما ، ومن الجدير بالذكر أيضا أن نسبة مادة العفص في الشاي الأخضر أقل بكثير من معظم أنواع الشاي ، وأنه عادة ما يسبب مشاكل في المعدة أقل بكثير من القهوة

3. الشاي الاخضر و نقص الحديد :

> العفص في الشاي الأخضر (وأنواع الشاي الأخرى) قد تمنع الدم من امتصاص بعض العناصر الغذائية ، وخاصة الحديد . وقد أظهرت الدراسات أن الاستهلاك المفرط من الشاي الأخضر قد يقلل من امتصاص بنسبة تصل إلى 25 في المئة

ولكن يمكنك مواجهة هذه الآثار الجانبية في طريقة بسيطة ولذيذة (إضافة شريحة من الليمون إلى الشاي الخاص بك) أو عن طريق ان فقط تستهلك الشاي الأخضر قبل ثلاثين دقيقة أو بضع ساعات بعد تناول الوجبة

4. تأثيرات الشاي الأخضر أثناء الحمل :

> يستهلك الشاي الأخضر أثناء الحمل عادة في اليابان والصين ، وأنه من المسلم به عموما بأنها آمن للشرب ، ومع ذلك فإن بعض الأطباء ينصحون من استهلاك من الكافيين خلال الأشهر الأولى من الحمل ، لأن الدراسات ربطت بين زيادة كمية الكافيين إلى العيوب الخلقية العصبية ، وللتخفيف من هذه الآثار الجانبية المحتملة ، يمكنك تقليل استهلاك الشاي الأخضر

5. الشاي الأخضر والتفاعلات مع الادوية :

> مثل أشياء أخرى عديدة ، يمكن أن يتداخل الشاي الأخضر مع بعض الأدوية . إذا كان لديك أي أسئلة حول الجمع بين الشاي الأخضر مع الدواء ، استشر الطبيب أو صانع الدواء الخاص بك . عندما تكون في شك ، يمكنك أيضا وقت استهلاك الشاي الأخضر بحيث يكون قبل بضع ساعات او بعد عند تناول الدواء

6. الشاي الأخضر و هشاشة العظام :

> تشير بعض الدراسات إلى أن شرب الشاي الأخضر يمكن أن يزيد من كمية الكالسيوم التي يتم طردها خارج الجسم مع البول ، ومع ذلك يبدو أن هذا يحدث فقط في الحالات التي يكون فيها الناس تستهلك أكثر من 400 ملغ من الكافيين (حوالي 4-5 أكواب من الشاي الأخضر) في اليوم الواحد ، وأن أي آثار جانبية يمكن الحد من تناول مكملات الكالسيوم أو تناول وجبات غنية في الكالسيوم

الآثار الجانبية للشاي الأخضر هي نادرة جدا ، وعادة ما تحدث في الحالات التي يكون فيها الشخص يستهلك كميات كبيرة من الشاي الاخضر

دراسات وابحاث :

> ذكرت احدى الابحاث ان استهلاك كميات كبيرة من الشاي الأخضر أثناء الحمل قد يزيد خطر الإجهاض وعدد من الآثار السلبية الأخرى ، واوصت بانه لا ينبغي أن يستهلك أكثر من كوبين من الشاي الأخضر خلال هذه الأوقات ، وذكرت ان تجنب الشاي الأخضر يمكن أن يكون أفضل خيار للنساء المرضعات ، فيمكن أن ينتقل الكافيين في الشاي الأخضر إلى حليب الثدي ويؤثر على الرضع والمرضعات