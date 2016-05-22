تعتبر الحلبة من احد المكونات الطبيعية التي تمتاز بعدة فوائد صحية و جمالية مدهشة نذكرها لك حصريا على مجلة رجيم الاولى عربيا في عالم الرشاقة الصحة و الجمال من خلال مقال مذهل يشمل فوائد الحلبة على الريق.

عد الحلبة من اهم النباتات الموجودة على الأرض تتبع الحلبة فصيلة البقولية تعد الحلبة من الاعشاب الحولية لها ساق جوفاء ثم تتحول إلى ثمار على شكل قرون تنمو إلى 10 سم وارتفاع الشجرة من 20-60 سم تم ذكر الحلبة بالسنة النبوية الشريفة حيث يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ” أنه عاد سعد بن أبي وقاص بمكة، فقال : ادعوا له طبيباً، فدعي الحارث بن كلدة، فنظر إليه، فقال : ليس عليه بأس، فاتخذوا له فريقة، وهي الحلبة مع تمر عجوة رطب يطبخان، فيحساهما، ففعل ذلك، فبرئ”، تحتوي الحلبة على عدد من الزيوت الطياره منها سيسكوتربينات هيدروكربونية ولاكتونات والكانات، البروتين بنسبة 30% وعدد من المواد الدهنية والنشا وعدد من المعادن الهامة كالفوسفور ومواد صمغية ومواد صابونية وزيوت ثابتة ومواد سكرية ذائبة منها الجلاكتوز والمانوز ايضًا تحتوي الحلبه على مركبين هما الدايزوجنين والياموجنين، اما الموطن الاصلي للزراعة هو شرق البحر الابيض المتوسط ولكنها تزرع الآن في جميع دول العالم تعد الحلبة بذلك منجم للفوائد الغذائية والصحية تستخدم البذور على نطاق واسع للتناول اما عن طريق استخدام الاوراق الطازجة او المجففة .

التركيب الكيمائي للحلبة :

تحتوي الحلبة على زيوت طيارة تتكون من سيسكوتربينات هيدروكربونية ، لاكتونات ، الكانات ، كما تحتوي على نسبة كبيرة من البروتين تقدر ب28.91% ، بالإضافة للمواد الدهنية والنشويات ، الحلبة عنية بالفسفور ، الكولين ، الترايجونيلين ، مواد صمغية وصابونية ، زيوت ، ستيرولات ، مواد سكرية ذائبة مثل الجلاكتوز ، والمانوز ، وهي مصدر أساسي للسبوجنين ، الدايزوجنين ، والياموجنين .

حقائق علمية عن الحلبة :

* زيادة الشهية : أثبتت الدراسة الألمانية الحديثة الدور الفعال للحلبة في علاج فقدان الشهية ، والذي تعد الاختيار الآمن في هذه الحالات بدلا من استعمال فاتح الشهية ذو التركيبات الكيمائية المؤثرة على المخ والتي لا تخلو من الآثار الجانبية الضارة ، مما يدفع متخصصو التغذية للنصح بتناول 500 ملج من الحلبة ثلاث مرات يوميا لعلاج فقدان الشهية المصحوب باضطراب في تناول الطعام .

* الحلبة محفزة للإنسولين : وهو ما يعني قدرتها على تقليل قياسات السكر في الدم ، وهو ما يزيد من رغبة الشخص في تناول كميات كبيرة من الكربوهيدرات وفقا لما ذكرته الجمعية الأمريكية للقلب ، حيث أن البعض يجد صعوبة في التحكم في رغبته في تناول السكريات وهو ما يعرف بإدمان الكربوهيدرات ، ويعتقد بعض الباحثين أن الأشخاص الذين تنخفض في أدممغتهم مادة السيروتونين هم الأكثر عرضة للإصابة بهذا الإدمان .

* زيادة الوزن : عرفت الحلبة قديما بأشهر استخداماتها في زيادة الوزن والقضاء على النحافة الزائدة لدى البعض ، والذي يعزى لقدرتها على تحفيز الشهية ، وهو ما يعتاد عليه كثير من الشعوب في أفريقيا بتناول بذور الحلبة لزيادة الوزن ، كما استخدمت في تغذذية وتسمين الماشية والخيول .

* الجهاز الهضمي : تعمل الحلبة على ارتخاء العضلات الملساء في الاثنى عشر (بداية الأمعاء الدقيقة) ، وهو ما يعمل على اراحة البطن ، هذا بالإضافة لقدرة الحلبة على طرد الديدان وعلاج قرحة المعدة ، وبالرغم من هذه الفوائد يجب مراعاة عدم الإفراط في تناول الحلبة مما قد يسبب للبعض الإسهال أو الانتفاخ .

* الحلبة كنز النساء : ارتبطت الحلبة منذ اكتشافها بالنساء ، لفوائدها العديدة لإدرار الطمث و علاج اضطراب الدورة الشهرية نظرا لتأُثيره على الهرمونات الأنثوية ، كما يزيد من ادرار الحليب للأم المرضع لذا تنصح المرأة بالإكثار من شرب مغلي الحلبة في فترة النفاس والرضاعة بالإضافة لفعاليته في تسكين آلام وتقلصات الرحم ، أما الاكتشاف الأحدث لفوائد الحلبة في تكبير الثدي واستبدالها بالطرق الأخرى الصناعية مثل السيلكيون ، إذ أنها تحتوي على المركبات الاستروجينية النباتية المشابه للهرمونات الأنثوية التي يفرزها الجسم وهي المسؤولة عن ظهور الصفات الأنثوية ، وهو ما يفسر ادرار الحليب لدى المرضعات نتيجة لتناول الحلبة و تكبير وزيادة حجم الثدي ، وهو ما دفع شركات الأدوية لتصنيع حبوب وكبسولات من مادة الميوسيليج (احدى مكونات الحلبة) والتي تحتوي على السابونين والديوسجانين ، وهي مواد محفزة لإفراز الهرمونات الإنثوية ، كما تستخدم في صناعة حبوب منع الحمل والكورتيزون التي تعالج أمراض الروماتيزوم والأمراض الصدرية .

أهمية تناول الحلبة على الريق :

تعتبر الحلبة من اهم النباتات على سطح الارض قال عنها العالم الانجليزي كليبر لو وضعت كل الادوية في كفة والحلبة في كفة لرجح ميزان الحلبة، ينصح جميع خبراء الاعشاء بضرورة تناول الحلبة في الصباح على الريق لمن يعانون من فقدان الشهية والنحافة والديدان هي بمثابة طارد للديدان ومحفز على تناول الطعام ومفيدة في علاج النحافة في الاغلب تكون النحافة بسبب مرض عضوي يسبب الاجهاد تكون اما هرمونية او عضوية هناك عدد من المعادن في حال فقدانها يسبب ذلك سد للشهية مثل الحديد لذلك لابد من تناول فواتح الشهية وإتباع عادات غذائية ونمط غذائي مفيد لذلك ففنجان من الحلبة على الريق يوميًا يتكفل بذلك بسبب احتواء الحلبة على القلويات التريجونلين Trigonellene و الكولين Choline ، و مواد صماغية ، و بروتين ، سبق الكلام عنه ، و زيوت ثابتة، عادة ما تتعرض السيدة للنحافة بسبب تأثير هرمون الاستروجين لذلك الحلبة تحتوي على مادة ديوسجنين التي لها مفعول مشابه تماما لهرمون الاستروجين يعالج المتاعب التي تتعرض لها السيدة بعد سن اليأس خصوصًا الهبات الساخنة فتناول الحلبة يوميًا على الريق كفيل بعلاج ذلك ايضًا تناول الحلبة على الريق مفيد في علاج تأخر الدورة الشهرية .

> في دراسة علمية تم اجراءها اثبت ان تناول 2 جرام من الحلبة يوميًا على الريق مفيد في معادلة الانسولين بالدم لذلك هي مهمة جدًا لمرضى السكري من النوع الثاني لانها تحتوي على سلاسل البيتيدات المرتبطة بالزنك التي تؤثر على سكر الدم ايضًا تحتوي على الاحماض الكبريتية الامينية التي تساعد على تحويل السلاسل البيتيدية المصنعة للبنكرياس الى انسولين فعال، تعتبر الحلبة علاج فعال للاكتئاب و تقلب المزاج فكوب في بداية اليوم كفيل بتعديل المزاج بشكل كلي، ايضًا تناول الحلبة مع عصر ليمونة كافي للقضاء على الانفلونزا بشكل جذري ، تحتوي الحلبة على مركب ديوسجينين الذي يساعد الجسم على انتاج الكورتيزون الذي يعالج التهابات المفاصل ، سف الحلبة يوميًا على غير ريق تساهم في علاج قرح المعدة والتهابات القناة الهضمية بشكل اكثر فعالية.

فوائد شاي الحلبة :