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تبييض الرقبة و الوجه في 10 دقائق

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تبييض الرقبة و الوجه في 10 دقائق حصريا على مجلة من مواد طبيعية موجودة في مطبخك عزيزتي فمع هذه الخلطة لن تحتاجي لصرف الكثير من المال على مستحضرات التبييض العالمية.

ملعقة من خميرة الخبز الفورية

ملعقة حليب دافئة

نصف ملعقة ماء ورد

قطرات ليمون لمن بشرتهم دهنية

التحضير

نمزج الخميرة و الحليب و بعدها نضيف ماء الورد و قطرات الليمون و يوضع المزيج على الوجه و الرقبة لمدة 10 دقائق و من ثم يفرك بحركات دائرية و يغسل  يعد ذلك بماء دافئ و بعده ماء بارد

يحضر الخليط  و يطبق ليلا و من الافضل اعتماده مرتين في الاسبوع .

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