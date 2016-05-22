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شرطة الشارقة تكرم مواطناً أنقذ شخصين من الغرق

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شرطة الشارقة تكرم مواطناً أنقذ شخصين من الغرق شرطة الشارقة تكرم مواطناً أنقذ شخصين من الغرق

كرم العميد سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة في مكتبه صباح اليوم المواطن عمر سعيد السويدي تقديراً لتعاونه المثمر ولدوره البطولي في إنقاذ شخصين من الغرق في بحر الخان بالشارقة .

بحضور العقيد عبدالله مبارك بن عامر نائب قائد عام شرطة الشارقة والرائد جابر النعيمي نائب مدير إدارة مكتب القائد .

وجاءت مبادرة تكريمه نظير ما قام به من عمل إنساني وبطولي استحق على أثره التكريم.

وأشار قائد عام شرطة الشارقة إلى أن شرطة الشارقة حرصت كل الحرص على تكريم وتشجيع أفراد المجتمع كافة الذين يتعاونون معها، حيث تعكس تصرفاتهم منهجاً أخلاقياً سامياً يعد نموذجاً يحتذي به، مثمناً لهم دورهم الإيجابي.

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