شرطـة الشارقة تضبط 6698 من المخالفين والمتسولين خلال 5 أشهـر

أشارت الإحصائيات الصادرة عن قسم متابعـة المخالفين والأجانب بالقيادة العامـة لشرطـة الشارقة إلى تمكنها من ضبط (6698) مخالفاً خلال خمسة أشهر من العام الجاري 2016 من كافة الجنسيات ومن مختلف المناطق بإمارة الشارقة.

وقال المقدم سالم حِريمل رئيس قسم متابعة المخالفين بالقيادة العامـة لشرطـة الشارقة أن القسم نفذ 271 حملة ضبط تمكنت من خلالها القبض على (6698) مخالفاً منهم (4046) من الذكور و(1652) من الإناث، وذلك بالتعاون مع كافة الإدارات المعنية ذات الصلة بالقيادة ، مؤكداً أن شرطـة الشارقة مستمرة في ضبط المخالفين وعلى مدار الساعـة، وتستهدف كافة الأماكن التي تشهد تمركزاً للمخالفين واتخاذ كافـة الإجراءات القانونية ضدهم، لتحقيق أمن المجتمع والحد من هذه الظواهر السلبية التى تشوه الصورة العامـة للمجتمع.

وذكر رئيس قسم متابعة المخالفين بشرطة الشارقة تفصيلاً أنه تم ضبط 1127 شخص خلال شهر يناير، و1241 خلال فبراير، و1262 في مارس، و1211 خلال شهر أبريل و857 خلال مايو حتى تاريخ 18/5/2016.

وأوضح رئيس قسم متابعة المخالفين بشرطة الشارقة أن عمليات الضبط كشفت عن العديد من المخالفات غير المشروعـة والتى يمتهنها البعض في الكسب الغير مشروع كالتسول، والباعـة الجائلين، والهاربين من كفلائهم إلى جانب المخالفين لقانون الإقامـة وغيرها من المخالفات والأعمال التى تؤثر سلباً على أفراد المجتمع، هذا إلى جانب 80 مطلوباً لجهات أمنية بالدولـة.

وأضاف المقدم حريمل، أن مخالفي قانون الإقامة تصدرت عمليات الضبط العام إذ بلغت (1576) شخصاً، تلاها الهروب من الكفيل والذين بلغ عددهم (1062). هذا إلى جانب المخالفات الأخرى التى شملت التسول والباعـة الجائلين والذي بلغ عددهم 26 شخصاً.

كما أشار رئيس قسم متابعة المخالفين بشرطة الشارقة أننا على أعتاب شهر فضيل وهو شهر رمضان الكريم، ويعمد بعض المخالفين إلى اتخاذ التسول كمهنة ، يدر عليه الأموال الطائلة خلال هذا الشهر الفضيل، ويستغل من خلالها عاطفة أفراد المجتمع في شحذها وتحريك عواطفهم بالحيل لجمع أكبر قدر من الأموال، مؤكداً أن كافة أفراد المجتمع لديهم حسن النية ويرغبون في عمل الخير ولكن قد يجهلون الطريقــة والأسلوب الأمثل والآمن في وضع أموالــهم في المسار الصحيح. مطالباً كافة أفراد المجتمع إلى التوجه إلى المؤسسات الخيرية في دولــة الإمارات العربية المتحدة فهي القنوات الرسمية والمعتمدة، وهي الأجدر في التعامل لضمان وصول أموال الخير إلى مستحقيها من المحتاجين

ودعا المقدم حريمل رئيس قسم متابعة المخالفين بشرطة الشارقة أفراد الجمهور إلى التعاون مع الأجهزة الشرطية، من خلال الإبلاغ عن هذه الأنشطة والأعمال المنافية للقانون، وعدم التعامل مع المخالفين بأي صورة من الصور ما يعرضهم للمساءلة القانونية، مناشداً الأفراد بالإدلاء بما يتوفر لديهم من معلومات عند الاشتباه في مثل هذه الأعمال. من خلال الاتصال الآمن عبر خدمة "نجيد" على الرقم 800151، التي تتيح الحرية الكاملة لأفراد الجمهور للتواصل مع الشرطة أو الرقم 901 للبلاغات الغير طارئــة أو 065632222 للإبلاغ المباشر عن المتوسلين والباعة الجائلين.