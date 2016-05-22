مقتل 16 متشددا فى جنوب اليمن

قال الجيش اليمنى أن قواته قتلت 13 متشددا فى مداهمة خارج مدينة المكلا بجنوب البلاد اليوم الأحد وإن جنديين قتلا أيضا فى إطار جهود لإعادة الأمن إلى المنطقة التى ظلت حتى الشهر الماضى تحت سيطرة تنظيم القاعدة.

وذكر الجيش فى بيان "تمت السيطرة على الموقع كاملا من قبل قوات النخبة والجيش وبمساندة جوية من قوات التحالف العربى بطائرات عمودية قامت بملاحقة المجموعات الإرهابية المنتشرة حول الموقع والهاربة من أرض المعركة.

"وبعد التحقق أُكد أن هذه العناصر كانت فى طريقها لتنفيذ هجوم إرهابى مفاجئ لبعض مراكز القيادة العسكرية فجر هذا اليوم."

وذكر مسؤول أمنى أن المقاتلين من تنظيم القاعدة.

وقال سكان ومسؤول أمنى أن ثلاثة متشددين آخرين قتلوا إثر انفجار سيارة ملغومة كانوا يستعدون لتفجيرها فى فناء منزل بمنطقة روكب التى نفذت فيها المداهمة بعد ذلك بساعات.

وقبل طردها من المدينة استغلت القاعدة حربا مستمرة منذ أكثر من عام بين الحوثيين المتحالفين مع إيران وأنصار الرئيس عبد ربه منصور هادى المدعوم من السعودية للسيطرة على أجزاء كثيرة من الساحل الجنوبى للبلاد بما فى ذلك المكلا.

ودربت الإمارات ومولت القوات اليمنية لشهور ودعمت عملية إعادة السيطرة على المكلا فى 25 أبريل بالضربات الجوية.

ونفذ متشددو تنظيم القاعدة فى جزيرة العرب سلسلة هجمات انتحارية على كل أطراف الصراع اليمنى وقتلوا 25 مجندا فى الشرطة فى تفجير خارج المكلا الأسبوع الماضى.

>