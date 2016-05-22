أخبار عاجلة

الصناعات الكيماوية تطالب الحكومة بالانتهاء من وضع تشريع لإدارة المخلفات -
«تعليم الكبار» تُعاقب رئيس نقابتها بنقله إلى فرعها بالقليوبية -
فيديو.. مفتي الجمهورية: علينا الالتفاف حول القائد السيسي -
مجلس النواب يدعو رئيس الوزراء لشرح أسباب «الطوارئ» -
البورصة تتجاهل حالة الطوارئ وتربح 4.7 مليار جنيه في الختام -
بالصور.. أسرة شهيد تفجير المرقسية تتلقى العزاء بالبحيرة -
عبد العال يحيل «ترسيم الحدود» إلى اللجنة الدستورية -
أين تذهب ميزانية التعداد العام السكاني؟ -
الدولار يستقر في «المركزي» خلال التعاملات المسائية -
الموافقة على انتداب المفتشة الجريئة لـ«بيطري القاهرة» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

مقتل 16 متشددا فى جنوب اليمن

Google+ Print
مقتل 16 متشددا فى جنوب اليمن مقتل 16 متشددا فى جنوب اليمن
قال الجيش اليمنى أن قواته قتلت 13 متشددا فى مداهمة خارج مدينة المكلا بجنوب البلاد اليوم الأحد وإن جنديين قتلا أيضا فى إطار جهود لإعادة الأمن إلى المنطقة التى ظلت حتى الشهر الماضى تحت سيطرة تنظيم القاعدة.

وذكر الجيش فى بيان "تمت السيطرة على الموقع كاملا من قبل قوات النخبة والجيش وبمساندة جوية من قوات التحالف العربى بطائرات عمودية قامت بملاحقة المجموعات الإرهابية المنتشرة حول الموقع والهاربة من أرض المعركة.

"وبعد التحقق أُكد أن هذه العناصر كانت فى طريقها لتنفيذ هجوم إرهابى مفاجئ لبعض مراكز القيادة العسكرية فجر هذا اليوم."

وذكر مسؤول أمنى أن المقاتلين من تنظيم القاعدة.

وقال سكان ومسؤول أمنى أن ثلاثة متشددين آخرين قتلوا إثر انفجار سيارة ملغومة كانوا يستعدون لتفجيرها فى فناء منزل بمنطقة روكب التى نفذت فيها المداهمة بعد ذلك بساعات.

وقبل طردها من المدينة استغلت القاعدة حربا مستمرة منذ أكثر من عام بين الحوثيين المتحالفين مع إيران وأنصار الرئيس عبد ربه منصور هادى المدعوم من للسيطرة على أجزاء كثيرة من الساحل الجنوبى للبلاد بما فى ذلك المكلا.

ودربت الإمارات ومولت القوات اليمنية لشهور ودعمت عملية إعادة السيطرة على المكلا فى 25 أبريل بالضربات الجوية.

ونفذ متشددو تنظيم القاعدة فى جزيرة العرب سلسلة هجمات انتحارية على كل أطراف الصراع اليمنى وقتلوا 25 مجندا فى الشرطة فى تفجير خارج المكلا الأسبوع الماضى.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
الأخبار - الكويت والسعودية والبحرين والأردن والعراق والإمارات يدينون التفجيرات الإرهابية

الأخبار - الكويت والسعودية والبحرين والأردن والعراق والإمارات يدينون التفجيرات الإرهابية

إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية

إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية

وفاة معتمر بمطار القاهرة قبل سفره إلى السعودية

وفاة معتمر بمطار القاهرة قبل سفره إلى السعودية

مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة

مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة