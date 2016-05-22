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عمرو جمال: تعاهدنا على الفوز بالدوري.. وغالي قائد ومعشوق الجماهير

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عمرو جمال: تعاهدنا على الفوز بالدوري.. وغالي قائد ومعشوق الجماهير عمرو جمال: تعاهدنا على الفوز بالدوري.. وغالي قائد ومعشوق الجماهير

قال عمرو جمال مهاجم النادي الأهلي إن لاعبي فريقه قد تعاهدوا على الفوز بلقب الدوري هذا الموسم، ورفض الحديث عن مشاركته من عدمها.

وكان عمرو جمال قد شارك كبديل في مباراة روما الودية يوم الجمعة والتي انتهت بنتيجة 4-3 للأهلي، وشارك المهاجم الدولي المصري كجناح.

وصرح عمرو للصحفيين "اللاعبين قد تعاهدوا على تحقيق لقب الدوري هذا الموسم بعد أن كان قد ضاع منا في الموسم الماضي بسبب العديد من الأمور الخارجة عن إرادتنا".

وأضاف "الأهم لي وللجميع هو التركيز في لقاءات الدوري العام والتي يسعى الجميع للوصول إليها".

وتابع "مشاركتي أمام روما كجناح ما هي إلا وجهة نظر من مارتن يول مدرب الفريق والذي أكد لي أنه دفع بي في هذا المركز للحفاظ على خطة وطريقة لعب الفريق، لكنني أفضل اللعب في مركزي الطبيعي بالطبع داخل منطقة الجزاء".

وأتم "كل ما أستطيع قوله عن أزمة أن حسام غالي لاعب كبير وقائد بمعنى الكلمة وتكرار الاستقبال التاريخي له من قبل الجماهير المصرية في الإمارات يؤكد بأنه لاعب كبير ومعشوق للجماهير".

ويواجه الأهلي مضيفه المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الـ30 من الدوري المصري الممتاز يوم الأربعاء.

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فيديو اليوم السابع

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