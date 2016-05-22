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خبر في الجول - انقسام في الزمالك بشأن التعاقد مع شوقي السعيد بسبب دجلة

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خبر في الجول - انقسام في الزمالك بشأن التعاقد مع شوقي السعيد بسبب دجلة خبر في الجول - انقسام في الزمالك بشأن التعاقد مع شوقي السعيد بسبب دجلة

تختلف الآراء في مجلس إدارة الزمالك حاليا بخصوص التعاقد مع مدافع الإسماعيلي شوقي السعيد الذي أعلن تعاقده رسميا مع وادي دجلة السبت.

وصرح السعيد بهذا لـFilGoal.com وأكد أنه يفضل أولا الاستمرار مع الإسماعيلي. (طالع التفاصيل)

واجتمع السعيد مع مرتضى منصور رئيس الزمالك كما علم FilGoal.com بعد ساعات قليلة من توقيعه لعقود الانتقال لدجلة.

وعبر السعيد لمرتضى عن رغبته الكامنة في اللعب للزمالك وطلب منه التفاوض مع ماجد سامي رئيس دجلة من أجل ذلك.

ويفضل بعض أعضاء إدارة الزمالك غلق الأمر نهائيا بعد توقيع اللاعب لدجلة، بينما يميل البعض الأخر للإصرار على جلبه.

وكان مرتضى قد صرح تلفزيونيا السبت بأنه سيتعاقد مع السعيد - الذي ينتهي عقده مع الدراويش الموسم الحالي - قبل أن يعلم بتوقيعه لدجلة.

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