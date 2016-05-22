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اتحاد الكرة: المجلس لن يرحل رغم رفض الاستشكال

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اتحاد الكرة: المجلس لن يرحل رغم رفض الاستشكال اتحاد الكرة: المجلس لن يرحل رغم رفض الاستشكال

أكد مجدي المتناوي عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم المصري أن المجلس لن يتم حله رغم رفض الاستشكال المقدم ضد حكم حل المجلس.

ورفضت الدائرة الحادية عشر بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، الاستشكال الذي قدمه اتحاد الكرة ضد حكم حل المجلس صباح اليوم الأحد.

وقال المتناوي في تصريحات للصحفيين: "رفض الاستشكال لا يعني حل المجلس، والمجلس سيبقى في موقعه ليكمل مدته".

وأضاف "رغم رفض الاستشكال الأول، فمازال أمام المحكمة استشكال أخر مننا سينظرون فيه، وحتى يتم ذلك فسيبقى اتحاد الكرة في موقعه بشكل طبيعي".

وكان جمال علام رئيس اتحاد الكرة المصري قد تقدم باستقالته من منصبه مساء أمس السبت.

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