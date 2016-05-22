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أرقام في الجول - ميدو جابر.. على الزمالك مراقبته أو التعاقد معه

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أرقام في الجول - ميدو جابر.. على الزمالك مراقبته أو التعاقد معه أرقام في الجول - ميدو جابر.. على الزمالك مراقبته أو التعاقد معه

يريد الزمالك ضم ميدو جابر جناح للمقاصة المتألق، ولكن قبل ذلك على الفريق الأبيض أن يؤمن جبهته اليمنى عندما يلعب ضده اليوم الأحد.

المقاصة يستضيف الزمالك اليوم الأحد في الجولة الـ29 من الدوري.

وتكشف أرقام ميدو جابر المصاعب التي تنتظر دفاع الزمالك في التعامل معه.

صنع ميدو هدفين للمقاصة في مرمى الإسماعيلي في فوز الفريق الفيومي الأخير في الدوري 3-2.

وبشكل عام، يتميز ميدو بنسبة تمريرات صحيحة جيدة تصل إلى 89% فمرر الكرة 20 مرة بنجاح من أصل 23 تمريرة.

كما أرسل 6 عرضيات أمام الإسماعيلي وصل 3 منهم إلى زملائه.

يحظى ميدو بثقة زملائه كمحطة لعب، وهذا يظهر في عدد المرات التي استلم فيها الكرة في 35 مرة.

أين استلم الكرة:

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وخسر ميدو الكرة 4 مرات تحت ضغط.

ويظهر من الخريطة الحرارية لنجم المقاصة أن المدير الفني إيهاب جلال يمنحه حرية الحركة في الملعب بين الجانبين.

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خطورة ميدو الهجومية لا تتفوق عند حد صناعة الفرص لزملائه، فهو سدد الكرة على مرمى الدراويش 3 مرات.

دفاعيا، استعاد ميدو الكرة للمقاصة من بين أقدام لاعبي الإسماعيلي 7 مرات وهو رقم جيد بالنسبة لمركزه.

ضد حازم

في المقابل، ماذا قدم الظهير الأيمن للزمالك حازم إمام في المباراة الأخيرة للفريق الأبيض ضد الاتحاد في الفوز 1-0.

استرجع حازم الكرة للزمالك 4 مرات من بين أقدام لاعبي الاتحاد.

وبلغت نسبة تمريرات حازم الصحيحة 81%، وشارك هجوميا فأرسل 6 عرضيات ولكن واحدة منهم فقط وصلت لزميل.

وكالعادة، كان حازم محطة لعب مهمة للزمالك واستلم الكرة 36 مرة من زملائه وخسرها مرة واحدة فقط.

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