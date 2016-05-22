“المالية”: 29,5مليار جنيه حصيلة الجمارك المستهدفة في موازنة العام المقبل

بلغت تقديرات الإيرادات الجمركية في موازنة العام المالي المقبل 2017/2016 نحو 548ر29 مليار جنيه مقابل 4ر27 مليار جنيه خلال العام المالي 2016/2015 .

وأوضحت وزارة المالية، في مشروع موازنة العام المالي المقبل 2017/2016 ، أن الضرائب على الواردات قدرت بنحو 094ر29 مليار جنيه، وضرائب على التجارة الدولية أخرى 454 مليون جنيه.

وأشارت إلى أن الضرائب على الدخول والأرباح والمكاسب الرأسمالية قدرت بنحو 465ر150 مليار جنيه، حيث يستهدف من الضرائب على الدخول من التوظف 443ر36 مليار جنيه، الضرائب على دخول الأفراد بخلاف التوظف 677ر15 مليار جنيه، الضرائب على الأرباح الرأسمالية 526ر2 مليار جنيه، الضريبة على أرباح شركات الأموال 819ر95 مليار جنيه.

وذكرت أن الضرائب على الممتلكات تقدر بنحو 341ر36 مليار جنيه (ضرائب دورية على الممتلكات 649ر2 مليار جنيه، ضرائب على العمليات المالية التجارية والرأسمالية 109ر29 مليار جنيه، ضرائب ورسوم على السيارات 583ر4 مليار جنيه).

ولفتت إلى أن الضرائب على السلع والخدمات المستهدفة في موازنة 2016 – 2017 قدرت بنحو 178ر201 مليار جنيه (الضريبة العامة على المبيعات 919ر83 مليار جنيه، ضريبة المبيعات على الخدمات 729ر33 مليار جنيه، ضرائب على سلع جدول رقم “1″ محلية 4ر54 مليار جنيه، ضرائب على سلع جدول رقم “1″ المستوردة 297 مليون جنيه، الضرائب على الخدمات الخاصة 155ر2 مليار جنيه، ضرائب الدمغة عدا دمغة الماهيات 792ر13 مليار جنيه، رسم تنمية الموارد 118ر4 مليار جنيه، ضرائب على استخدام السلع والترخيص باستخدامها وتأدية الأنشطة 768ر8 مليار جنيه).

وذكرت المالية أن إجمالي الإيرادات الضريبية المستهدفة في موازنة العام المقبل قدرت بنحو 3ر433 مليار جنيه، فيما قدرت الإيرادات الأخرى بنحو 543ر195 مليار جنيه والمنح بنحو 213ر2 مليار جنيه.

أ ش أ