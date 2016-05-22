كاميرون: انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي ليس مطروحا حاليا وقد يستغرق عقودا

صرح رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون بأن انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي حاليا ليس مطروحا أو مرجحا، منتقدا وزيرة شؤون القوات المسلحة بوزارة الدفاع وأحد أقطاب حملات الخروج بيني موردونت، والتي أشارت إلى أنه من المرجح جدا أن تنضم تركيا إلى التكتل الأوروبي خلال السنوات الثماني القادمة.

وأضاف كاميرون – لشبكة “آي.تي.في” اليوم الأحد أن بريطانيا تمتلك حق النقض “الفيتو” على أي دولة تنضم إلى الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلي أن انضمام تركيا إلى الاتحاد ليس مؤكدا حاليا.. وبمعدل التقدم الحالي قد يستغرق الأمر عقودا، وحتى لو كان هناك احتمال أن يحدث ذلك سنكون قادرين على أن نقول لا”.

> وتابع “يقولون في الأساس إنه يجب التصويت للخروج من أوروبا بسبب قضية تركيا، وأننا لا يمكن أن نوقفها من الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.. هذا ليس صحيح”.

وكانت وزيرة شؤون القوات المسلحة البريطانية قد صرحت لبرنامج “آندرو مار شو” على شبكة “بي بي سي” صباح اليوم بأن تركيا ستنضم إلى الاتحاد الأوروبي، وأن المملكة المتحدة لن تستطيع إيقافها، نافية امتلاك بريطانيا لفيتو على أي انضمام لتركيا للتكتل الأوروبي، مشيرة إلي أن الفرصة الوحيدة للشعب البريطاني للتعبير عن رأيه في ذلك هو استفتاء الاتحاد الأوروبي”.

وكانت قد حذرت من أن ‏نظام التأمين الصحي سيوضع تحت ضغط هائل إذا انضمت تركيا إلى التكتل الأوروبي، ليرفع ‏من تكاليف الولادة ورعاية الأمومة إلى 400 مليون إسترليني سنويا في 10 سنوات، كما أشارت “حملة الخروج” إلى أن إحصائيات الأمم المتحدة تظهر أن هناك أكثر من ضعف عدد ‏المحاكمات الجنائية في تركيا مقارنة بالمملكة المتحدة في عام 2013، حيث بلغت 3.5 مليون شخص في ‏تركيا مقارنة بـ1.5 مليون شخص في بريطانيا.‏

أ ش أ