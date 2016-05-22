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تطبيق إلكتروني يمكن أهالي طلاب جامعة الطائف من مشاهدة حفل تخرج أبنائهم

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أطلقت جامعة الطائف خدمة إلكترونية جديدة تمكن الطلاب الخريجين وأسرهم من الاطلاع على بيانات أبنائهم، ومشاهدة حفل التخرج من خلال تطبيق إلكتروني، ويمكن الاطلاع على هذا التطبيق من خلال الرابط Tu graduation.

وقد دشن مدير جامعة الطائف المكلف د. طلال بن عبدالله المالكي تطبيق الأدلة الخاصة بتخريج الدفعة 12 من طلبة الجامعة هذا العام على الأجهزة الذكية، بحضور وكلاء الجامعة وعمداء الكليات والعمادات المساندة، وتعد هذه الخدمة إهداء من جامعة الطائف لخريجيها هذا العام.

كما دشنت الجامعة الخدمة التي أطلقتها عمادة القبول والتسجيل على قناة التليجرام التي سيتمكن من خلالها طلاب وطالبات المرحلة الثانوية الراغبين في الالتحاق بالجامعة من الاشتراك في هذه القناة وستكون هذه الخدمة متاحة من خلال الرابط @TUSST37، والاطلاع على شروط ومواعيد القبول، ومعرفة المسارات التي يمكنهم الالتحاق بها، والمعايير الخاصة بالقبول، وسيتم من خلال هذه الخدمة توفير الكثير من الوقت والجهد للطلاب والطالبات الراغبين في الالتحاق بالجامعة.

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