وصول القوات الجوية السعودية المشاركة فى تمرين "نسر الأناضول -4" 2016

أعلنت السعودية وصول مجموعة القوات الجوية الملكية السعودية المشاركة فى تمرين "نسر الأناضول 4-" 2016، إلى مطار كونيا، والذى يقام فى تركيا بمشاركة عدد من الدول.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن قائد مجموعة القوات الجوية بالتمرين العقيد الطيار الركن على بن ظافر العمري، أن التمرين، الذى سيتم تنفيذه بين القوات الجوية الملكية السعودية والقوات الجوية التركية، بمشاركة عدد من الدول المتقدمة فى مجال العمليات الجوية المشتركة الحديثة يأتى ضمن الخطط والبرامج التدريبية المعدة مسبقا لصقل وتطوير مهارات الأطقم الجوية والفنية والإدارية ودعم جاهزيتها.

وأشار إلى اكتمال وصول جميع المشاركين من أطقم جوية وفنية ومساندة من قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية إلى قاعدة كونيا الجوية بتركيا، وبقدرات وإمكانيات ذاتية من قواتنا الجوية 100%.

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