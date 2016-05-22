محافظ الشرقية يكرم فريق الهوكي لحصولة علي بطولة الدوري

أعلن نادي الشرقية الرياضى برئاسة الدكتور حمدى مرزوق رئيس مجلس الإدارة، ان اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، سيستقبل في التاسعة مساء اليوم الاحد الفريق الاول لهوكى الرجال والحاصل على بطوله الدورى العام، ومجلس ادارة النادي، بقاعه الاجتماعات بديوان العام لتكريمهم، وسيحضر اللقاء، وائل الالفى وكيل وزاره الشباب والرياضه ، وأحمد عبد المنعم المشرف على فريق الهوكى الجهاز الفنى والادارى للفريق مجلس اداره نادى الشرقيه.

يذكر ان محافظ الشرقيه قد قام بتكريم الفريق الاول لكره القدم وجائزه ماليه لكل لاعب ثلاثه الاف جنية وكذلك الفريق الاول لهوكى السيدات الحاصل على بطولتى الدورى والكأس وجائزه ماليه قدرها الفان جنيه لكل لاعبه، و أبطال السومو وتنس الطاوله بالنادى.

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