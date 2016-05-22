صور.. إزالة 40 حالة تعدي جنوب الأقصر وإحالة رئيس قرية الكيمان للتحقيق

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر، اليوم الأحد، برئاسة محمد سليمان، حملة إزالات مكبرة على الطريق السريع مصر أسوان الزراعي الغربي أمام قرية الكيمان.

وجاء ذلك بناءً على تعليمات محمد بدر محافظ الأقصر، ورؤساء المدن، والأحياء بضرورة إزالة التعديات على الطرق السريعة.

وأسفرت الحملة، بحسب بيانٍ، التي قادها رئيس المركز عن إزالة 40 حالة تعدي عبارة عن” أكشاك، عشش، مقاهي، أسوار، وحظائر الحيوانات بالقرية السريع بقرية الكيمان”.

وأحال رئيس المركز رئيس قرية الكيمان، وسكرتير القرية، وفني التنظيم، ومدير الإشغالات، لتحقيق لتراخيهم بإزالة هذه التعديات، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.