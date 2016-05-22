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تأجيل محاكمة سائق بتهمة الإنضمام لـ«داعش» إلى جلسة 5 يونيو

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تأجيل محاكمة سائق بتهمة الإنضمام لـ«داعش» إلى جلسة 5 يونيو تأجيل محاكمة سائق بتهمة الإنضمام لـ«داعش» إلى جلسة 5 يونيو

مراسل – «ONA»

قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة سائق بتهمة الانضمام لتنظيم داعش الارهابي بسوريا خلال الفترة من ديسمبر 2013 إلى ديسمبر 2014 لجلسة 5 يونيو لحضور المتهم من محبسه.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار فتحي البيومي، وعضوية المستشارين اسامة عبد الظاهر والدكتور خالد الزناتي رئيسي المحكمة وسكرتارية أحمد جاد واحمد رضا.

كانت تحقيقات النيابة العامة قد كشفت عن قيام المتهم مصطفى عبده محمد خطاب عن قيامه خلال تلك الفترة خارج القطر المصري بالانضمام لمنظمة ارهابية تتخذ من الارهاب والتدريب العسكري كوسيلة لتحقيق اغراضها بان التحق بتنظيم الدولة الاسلامية “داعش” بالعراق والشام بدولة سوريا وتلقي تدريبات عسكرية وشارك في عمليات عسكرية الغير موجهة لمصر.

واقر المتهم خلال التحقيقات بانه اعتنق الفكر الجهادي لتكفير الحاكم ومعاونيه وشرعية الخروج عليهم، وانه خلال عام 2013 سافر لدولة تركيا ومنها تسلل الى سوريا عبر الحدود والتحق بتنظيم داعشالارهابي وتلقى هناك دورات في فنون قتال الشوارع والمدن..وانه اعلن مباعيته لامير التنظيم واستمر في التدريب لمدة شهرين وشارك في ارتكاب اعمال عدائية ضد الجيش السوري..وحال عودته لمصر القي القبض عليه بداخل مطار القاهرة الدولي .

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