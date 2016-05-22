5 يونيو.. الحكم في طعن «شفيق» لتجديد جواز سفره الدبلوماسي

مراسل – «ONA»

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، حجز دعوى الفريق احمد شفيق، رئيس الوزراء الاسبق للحكم بجلسة 5 يونيو المقبل.

قال دفاع شفيق، خلال المرافعة، ان وزارة الخارجية أرسلت جواز سفر دبلوماسى للمدعي وأنه استلمه صباح اليوم وأثبت ترك الخصومة في الدعوى.

كان شفيق اقام دعوى قضائية بمحكمة القضاء الادارى، طالب خلالها بالزام وزارة الخارجية باصدار قرار بتجديد الجواز السفر الدبلوماسى له بصفته الوظيفية كرئيس وزراء سابق.

اختصمت الدعوى التى حملت رقم ٤٨٧٣١ لسنة ٧٠ قضائية كلا من وزير الخارجية ووزير الداخلية بصفتهما، حيث ذكرت ان الطاعن احمد محمد شفيق منذ عام ٢٠٠٢ كان يشغل منصب وزير الطيران المدنى ومن ٢٩ يناير ٢٠١١ تم تعيينه رئيس مجلس الوزراء حتى ٣ مارس ٢٠١١ ويحمل جواز سفر دبلوماسى رقم ٠٠٠٧٦٣٧ صادر من وزارة الخارجية بتاريخ ٥ مايو ٢٠١١ وينتهى في ٨ فبراير ٢٠١٦، وبتاريخ ٢٧ ديسمبر ٢٠١٥ تقدم بطلب لوزير الخارجية سامح شكرى بتجديد جواز السفر الدبلوماسى وتعديل المهنة الى رئيس مجلس الوزراء الاسبق، الا انه فوجئ بعدم الرد من وزارة الخارجية على الطلب .

وأضافت الدعوى أن وكيل الطاعن تقدم للسؤال عن الطلب المقدم فأفاد المختص بالوزارة وإعمالا لنص الفقرة 11 من المادة 2 من لائحة جوازات السفر الرسمية 10033 لسنة 1999 على منح جوازات سفر دبلوماسية لرؤساء الوزراء السابقين المعدلة بالقرار 1009 لسنة 2012، على أنه يشترط لحمل جواز السفر الدبلوماسى ألا يكون قد سبق الحكم على حامله بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة إلا إذا كان رد إليه اعتباره.