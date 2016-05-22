شيخ الأزهر فى ضيافة بابا الفاتيكان غدا بالعاصمة روما لنشر السلام والتعايش

في زيارة هي الأولى من نوعها في تاريخ المؤسستين الدينيتين .. ينعقد في العاصمة الإيطالية روما، غدا الاثنين، لقاء قمة بين الإمام الأكبر د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين، والبابا فرنسيس بابا الفاتيكان، وذلك لبحث جهود نشر السلام والتعايش المشترك.

ومن المقرر أن يناقش اللقاء تنسيق الجهود بين الأزهر الشريف والفاتيكان من أجل نشر ثقافة الحوار والتعايش بين الشعوب والمجتمعات، ويعقب لقاء القمة جلسة حوارية يترأسها د. عباس شومان، وكيل الأزهر الشريف، وعضوية كل من د. محمود حمدي زقزوق ، رئيس مركز الحوار بالأزهر ، د. محيي الدين عفيفي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، ومن الفاتيكان الكاردينال جان لوي توران، رئيس المجلس البابوي للحوار، وذلك لمناقشة إعادة تفعيل لجان العمل المشتركة بين الأزهر الشريف والفاتيكان .

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