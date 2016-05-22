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أستاذ قانون دولي: فرضيات إسقاط الطائرة المصرية بصاروخ ضرب من الخيال

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أستاذ قانون دولي: فرضيات إسقاط الطائرة المصرية بصاروخ ضرب من الخيال أستاذ قانون دولي: فرضيات إسقاط الطائرة المصرية بصاروخ ضرب من الخيال

الدكتور أيمن سلامة

قال الدكتور أيمن سلامة عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية إن  فرضيات إسقاط طائرة للطيران في رحلتها الأخيرة من باريس إلى القاهرةبصاروخ، تعد ضربا من الخيال ، حيث لم تستهدف أي طائرة مدنية بواسطة طائرات حربية أو صواريخ مضادة للطائرات إلا مرتين الأولي عام 1973 و كانت أيضا رحلة مصر للطيران من طرابلس – ليبيا الي القاهرة، و حين ضل قائد الطائرة طريقه و دخل المجال الجوي لدولة اسرائيل المحتلة لسيناء في ذلك الوقت ، قامت الطائرات الحربية الاسرائيلية بقصف الطائرة بالصواريخ .

أما الحادثة الثانية فكانت في أجواء أوكرانيا في أكتوبر عام2014 حين تحطمت طائرة الخطوط الماليزية نتيجة إصابتها بصاروخ روسي الصنع و زعم الدول الغربية، وأوكرانيا إن المتمردين الموالين لروسيا ، هم المسؤولون عن إسقاط الطائرة بوينج 777، رغم الإنكار الروسي لهذا الأمر.

وأشار سلامة في تصريحات صحفية أن الحالتين غير قائمتين في حادث الطائرة المصرية، وهو ما أكده تتبع الطائرة علي أجهزة الرادار سواء في اليونان أو لبنان.

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