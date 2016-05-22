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ننشر صور أوائل الشهادة الابتدائية بالجيزة بعد حصولهم على الدرجات النهائية

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ننشر صور أوائل الشهادة الابتدائية بالجيزة بعد حصولهم على الدرجات النهائية ننشر صور أوائل الشهادة الابتدائية بالجيزة بعد حصولهم على الدرجات النهائية
ينشر "اليوم السابع" أسماء أوائل الشهادة الابتدائية بمحافظة الجيزة، حيث حصل 51 طالب وطالبة من الإدارات التعليمية المختلفة على الدرجة النهائية بمجموع 300 درجة.

وحصلت الطالبة أمنية عاطف حسن أحمد العسقلانى، بإدارة الحوامدية على المركز الأول، ونورهان تامر علاء الدين بإدارة بولاق الدكرور على المركز الأول مكرر، ورودينا حافظ عبد الفتاح حافظ، بإدارة العمرانية على المركز الأول مكرر.

كان اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة، قد اعتمد اليوم نتيجة امتحانات نهاية العام للشهادة الابتدائية بنسبة نجاح 89%.


>محافظ الجيزة يعتمد نتيجة الشهادة الابتدائية بنسبة نجاح 89%

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