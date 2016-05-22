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وزيرة السياحة اليونانية تصل القاهرة علي رأس وفد كبير

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وزيرة السياحة اليونانية تصل القاهرة علي رأس وفد كبير وزيرة السياحة اليونانية تصل القاهرة علي رأس وفد كبير

الينا كونتورا، وزيرة السياحة اليونانية (أرشيفية)

وصلت مطار القاهرة الدولي، اليوم الأحد، “الينا كونتورا” وزيرة السياحة اليونانية، على رأس وفد يضم 25 شخصا، يمثلون أكبر منظمي الرحلات في اليونان، قادمة من أثينا على رحلة للطيران في زيارة لمصر تستغرق 3 أيام لبحث سبل تنشيط الحركة السياحية بين البلدين.

ومن المقرر أن تلتقي “كونتورا” بعدد من كبرى منظمي وشركات السياحة في مصر، كما تشارك غدا الاثنين مع نظيرها يحي راشد في فعاليات المنتدى السياحي المصري – اليوناني، الذي تنظمه وزارة السياحة المصرية بأحد فنادق القاهرة.

وخلال المنتدى، يستعرض متحدثون البلدين إمكانيات تطوير التعاون السياحي بين مصر واليونان مع التركيز على جذب السياح من الأسواق السياحية البعيدة عن طريق تقديم البرامج السياحية المشتركة، كما يعرض الجانبان آفاقا جديدة للتعاون فى مجالات سياحية متنوعة وغير تقليدية، مثل سياحة المؤتمرات والسياحة العلاجية في اليونان والسياحة الدينية وسياحة الغوص في مصر، يعقب ذلك عقد لقاءات بين رجال الأعمال المصريين من المشتغلين في مجال السياحة مع نظرائهم اليونانيين لبحث فرص التعاون بين الجانبين.

وكان في استقبال “كونتورا” سفير اليونان لدى مصر وعدد من اعضاء السفارة بالقاهرة فضلا عن ممثلين من هيئة تنشيط السياحة.

 

يذكر وزيرة السياحة اليونانية قد زارت مصر في شهر مارس الماضي وعقدت اجتماعات مع النظراء المصريين لبحث كيفية التعاون ووضع حزمة سفر تضم مصر واليونان لجذب السياح من آسيا وأمريكا اللاتينية .

 

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