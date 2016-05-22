أخبار عاجلة

الصناعات الكيماوية تطالب الحكومة بالانتهاء من وضع تشريع لإدارة المخلفات -
«تعليم الكبار» تُعاقب رئيس نقابتها بنقله إلى فرعها بالقليوبية -
فيديو.. مفتي الجمهورية: علينا الالتفاف حول القائد السيسي -
مجلس النواب يدعو رئيس الوزراء لشرح أسباب «الطوارئ» -
البورصة تتجاهل حالة الطوارئ وتربح 4.7 مليار جنيه في الختام -
بالصور.. أسرة شهيد تفجير المرقسية تتلقى العزاء بالبحيرة -
عبد العال يحيل «ترسيم الحدود» إلى اللجنة الدستورية -
أين تذهب ميزانية التعداد العام السكاني؟ -
الدولار يستقر في «المركزي» خلال التعاملات المسائية -
الموافقة على انتداب المفتشة الجريئة لـ«بيطري القاهرة» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

4 أعشاب تخلصك من السموم والسوائل الزائدة فى جسمك

Google+ Print
4 أعشاب تخلصك من السموم والسوائل الزائدة فى جسمك 4 أعشاب تخلصك من السموم والسوائل الزائدة فى جسمك
أشارت أحدث الدراسات العلمية الفرنسية أن هناك بعض النباتات التى تساعد الجسم على التخلص من السوائل الزائد ومن السموم والانتفاخ من بينها "نبات الشمر" الذى يساعد فى عملية تخمير الأطعمة أثناء عملية الهضم مما يمنع الغازات فى الأمعاء.

أما "النعناع" فهو يساعد فى عملية الهضم وينشط إفراز العصارة المهضمة والعصارة الصفراء التى تفرزها الكبد ويمكن استخدامها فى السلطة وكذلك زيت النعناع و"نبات الريحان" فهو يحارب الانتفاخ واضطراب عملية الهضم، وكذلك زيت الريحان الذى يستخدم فى السلطة، وأخيرا "نبات حشيشة الملاك" فهو يغسل الكبد عن طريق مساعدتها فى التخلص من السكر والدهون وهو يخفف من عملية الشعور بالغثيان الناتج عن تناول بكميات كبيرة من الشيكولاتة وكذلك الغازات فى الأمعاء.

مؤتمر طبى يحذر من أعشاب "علاج السمنة"

مؤتمر صيدلة مصر الدولية: 5 نباتات تخفض السكر أبرزها البصل وحبة البركة
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
الأخبار - الفاتيكان : زيارة البابا فرنسيس إلى مصر في موعدها يومي 28 و29 أبريل

الأخبار - الفاتيكان : زيارة البابا فرنسيس إلى مصر في موعدها يومي 28 و29 أبريل

الأخبار - الطيب: ما حدث مخطط إجرامي مرسوم لضرب إستقرار مصر وزعزعة أمنها

الأخبار - الطيب: ما حدث مخطط إجرامي مرسوم لضرب إستقرار مصر وزعزعة أمنها

خبراء: إعلان حالة الطوارئ يعيد الاقتصاد المصري للخلف

خبراء: إعلان حالة الطوارئ يعيد الاقتصاد المصري للخلف

بابا الفاتيكان يزور مصر في موعده رغم «تفجيرات الكنائس»

بابا الفاتيكان يزور مصر في موعده رغم «تفجيرات الكنائس»