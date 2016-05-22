4 أعشاب تخلصك من السموم والسوائل الزائدة فى جسمك

أشارت أحدث الدراسات العلمية الفرنسية أن هناك بعض النباتات التى تساعد الجسم على التخلص من السوائل الزائد ومن السموم والانتفاخ من بينها "نبات الشمر" الذى يساعد فى عملية تخمير الأطعمة أثناء عملية الهضم مما يمنع الغازات فى الأمعاء.

أما "النعناع" فهو يساعد فى عملية الهضم وينشط إفراز العصارة المهضمة والعصارة الصفراء التى تفرزها الكبد ويمكن استخدامها فى السلطة وكذلك زيت النعناع و"نبات الريحان" فهو يحارب الانتفاخ واضطراب عملية الهضم، وكذلك زيت الريحان الذى يستخدم فى السلطة، وأخيرا "نبات حشيشة الملاك" فهو يغسل الكبد عن طريق مساعدتها فى التخلص من السكر والدهون وهو يخفف من عملية الشعور بالغثيان الناتج عن تناول بكميات كبيرة من الشيكولاتة وكذلك الغازات فى الأمعاء.

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