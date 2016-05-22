انطلاق اجتماعات اللجنة الدائمة للإعلام العربى بعد غياب ١٠ سنوات

بدأت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، اعمال اللجنة الدائمة للإعلام العربى فى دورتها العادية السابعة والثمانين، برئاسة الدكتور عبد المحسن بن فاروق الياس وكيل وزارة الثقافة والإعلام بالمملكة العربية السعودية رئيس اللجنة الدائمة، ومشاركة وفود الدول العربية وحضور السفيرة هيفاء ابو غزالة الامين العام المساعد للجامعة العربية لشئون الاعلام رئيس قطاع الاتصال، وذلك للتحضير لاجتماعات الدورة السابعة والأربعين لمجلس وزراء الاعلام العرب المقررة يوم الاربعاء المقبل.

وأكد الدكتور عبد المحسن بن فاروق الياس وكيل وزارة الثقافة والإعلام بالمملكة العربية السعودية رئيس اللجنة الدائمة للإعلام العربى، فى كلمته أمام الاجتماع، اهمية الدورة الحالية حيث تنعقد فى ظل ظروف اقليمية ودولية بالغة التعقيد تتطلب توحيد جهود الدول العربية لتحقيق تطلعات شعوب المنطقة، وللوقوف يدا بيد فى وجه التحديات التى تواجهها.

وطالب " الياس" بضرورة النظر فى التحديث المستمر للبنود المطروحة على النقاش لتفعيل العمل العربى المشترك واستحداث اليات جديدة وبناءة لتحقيق الاهداف المرجوة.

وأوضح " الياس" أن الدورة ستناقش خمسة عشر بندا تتعلق بقضايا الاعلام العربى واليات تطويره ومتابعة الخطة الجديدة للتحرك الاعلامى العربى فى الخارج والإستراتيجية الاعلامية والعمل على تنفيذ قرارات مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة والمستوى الوزارى وتطورات القضية الفلسطينية والمحور الفكرى للدورة العادية السابعة والثمانين للجنة ودور الاعلام العربى فى التصدى لظاهرة الإرهاب، واللجنة العربية للإعلام الالكترونى.

كما تناقش اللجنة تنفيذ عشرية التنمية التشاركية للإعلام والاتصال فى المنطقة العربية (٢٠٠٩-٢٠١٨) ويوم الاعلام العربى بالاضافة إلى ما يستجد من اعمال الدورة ٤٦ لمجلس وزراء الاعلام بشأن المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية عرب سات والاعلام واجندة التنمية المستدامة واجندة التنمية المستدامة وأنشطة قطاع الاعلام وبعثات الجامعة فى الخارج وانشطة المنظمات والاتحادات الممارسة للمهام الاعلامية.

وقال أن اللجنة هى الجهة الاعلامية الرئيسية فى جامعة الدول العربية المنوطة بمتابعة الشق الاعلامى وقرارات القمة العربية وتنسق الجهود المشتركة بين دول الجامعة وتفعيل اليات العمل الاعلامى التنسيقى بين هذه الدول بما يخدم اهدافها ويرقى لتطلعات شعوبها.

وأكد أن اللجنة ستسعى لوضع الخطوط الرئيسية لسياسة الاعلام العربى وتنسيق جهود الدول الأعضاء، مشيرا إلى انها ستعمل على خدمة جهود الاعلام العربى المشتركة للوصول إلى الية عمل مناسبة للدفاع عن القضايا العربية فى الداخل والخارج.

وأكد " الياس" أن الجهود المشتركة التى يقوم بها مجلس وزراء الاعلام العرب واللجنة الدائمة للإعلام فى المنطقة العربية تحتاج إلى المزيد من الرعاية والاهتمام من قبل جميع العاملين فى الاعلام.

من جانبها اكدت السفيرة هيفاء ابو غزالة، الامين العام المساعد للجامعة العربية رئيس قطاع الاعلام والاتصال فى كلمتها امام الاجتماع، اهمية استعادة اعمال اللجنة بعد فترة من الانقطاع دام لسنوات من اجل الاعداد والتحضير لمشروع جدول اعمال مجلس وزراء الاعلام العرب المقرر يوم الاربعاء المقبل وما يسبقه من اجتماع للمكتب التنفيذى وكذلك اعداد التوصيات الخاصة بالبنود المدرجة على جدول الاعمال.

وقالت أن جدول اعمال الدورة الجديدة للمجلس يتضمن بندا جديدا حول تخصيص يوم للإعلام العربى من اجل توزيع الجوائز للفائزين بجائزة يوم الاعلام العربى وتكريم احدى المؤسسات الصحفية وشخصية اعلامية رائدة إلى جانب تكريم شهداء الاعلام الذى سقطوا فى مناطق النزاع.

وأوضحت أن موضوع الاحتفال بيوم الاعلام العربى لهذا العام هو دور الاعلام العربى فى مواجهة الإرهاب، مضيفة أن اللحنة سترفع توصياتها إلى المكتب التنفيذى لوزراء الاعلام غدا.

>