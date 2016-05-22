ثمانية قتلى فى تفجيرات فى شمال شرق سوريا

أسفرت سلسلة تفجيرات يشتبه بوقوف تنظيم داعش خلفها عن مقتل ثمانية أشخاص فى شمال شرق سوريا بعد ساعات على زيارة قام بها ضابط أمريكى رفيع إلى المنطقة، بحسب ما أفاد مصدران أمنيان الاحد.

وفجر انتحاريان نفسيهما مساء السبت فى حى الوسطى ذى الغالبية المسيحية فى مدينة القامشلى فى محافظة الحسكة.

وقال مصدر أمنى من قوات السوتورو المسيحية والموالية للنظام السورى أن الهجوم اسفر عن "مقتل ثلاثة مواطنين مسيحيين واصابة 15 اخرين".

وأكد المرصد السورى لحقوق الإنسان حصيلة القتلى، مشيرا إلى وقوع اشتباكات بين عنصرى التنظيم وقوات السوتورو قبل وقوع التفجيرين.

وأفادت وكالة "اعماق" المرتبطة بتنظيم داعش" أن "انغماسيين يهاجمون الوحدات الكردية وميليشيات السوتورو فى حى الوسطى فى مدينة القامشلي"، من دون أن تؤكد مسؤولية التنظيم المتطرف.

ويتقاسم الأكراد وقوات النظام السيطرة على مدينة القامشلى منذ العام 2012 حين انسحبت قوات النظام تدريجا من المناطق ذات الغالبية الكردية محتفظة بمقار حكومية وادارية وبعض القوات، لا سيما فى مدينتى الحسكة والقامشلى.

وفى وقت سابق من السبت، انفجرت سيارتان مفخختان عند نقطة تفتيش تابعة لقوات الامن الكردية (الاساييش) فى منطقة العالية قرب مدينة تل تمر فى محافظة الحسكة، والتى تبعد نحو 40 كلم عن الحدود مع تركيا.

وأكد المتحدث باسم قوات الاساييش عبدالله سعدون لوكالة فرانس برس "كان لدينا علم مسبق بتحضيرات لدخول السيارتين"، مشيرا إلى سقوط "خمسة شهداء من قواتنا نتيجة انفجار السيارتين".

واثبت المقاتلون الاكراد انهم الاكثر فعالية فى قتال تنظيم الدولة الاسلامية ونجحوا فى طرده من مناطق عدة فى شمال وشمال شرق سوريا.

ويدعم التحالف الدولى بقيادة واشنطن المقاتلين الأكراد، وقد أرسلت الولايات المتحدة خلال الفترة الماضية جنودا من القوات الخاصة إلى سوريا لتقديم الدعم والاستشارة لهم خلال معاركهم ضد تنظيم الدولة الاسلامية.

وفى إطار دعم واشنطن المتواصل للاكراد، زار قائد القوات الاميركية فى الشرق الاوسط الجنرال جوى فوتيل السبت مناطق سيطرتهم فى شمال شرق سوريا، حيث التقى عناصر من القوات الخاصة الاميركية ومن قوات سوريا الديموقراطية، وهى عبارة عن تحالف فصائل عربية وكردية على رأسها وحدات حماية الشعب الكردية.

ولم تكشف القيادة المركزية الاميركية تفاصيل عن المكان الذى زاره فوتيل، مكتفية بالقول انه التقى القوات الخاصة المنتشرة فى شمال شرق سوريا.

وقال بريت ماكغورك المبعوث الخاص للرئيس الأمريكى لدى التحالف الدولى ضد تنظيم الدولة الاسلامية فى تغريدة على تويتر أن فوتيل زار سوريا السبت "للتحضير للهجوم على الرقة"، معقل التنظيم الجهادى فى البلاد.

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