القوات العراقية تحبط هجوما انتحاريا بسيارة مفخخة بمحافظة صلاح الدين

أحبطت القوات الأمنية العراقية هجوما انتحاريا بسيارة مفخخة، اليوم الأحد، بقضاء طوزخورماتو فى محافظة صلاح الدين شمالى البلاد.

وأوضح الناطق باسم وزارة الداخلية العراقية العميد سعد معن - فى تصريح صحفى - أن القوات الأمنية ضبطت سيارة مفخخة وقامت بتفجيرها تحت السيطرة فى قضاء الطوز.

وأشار معن إلى أن القوات الأمنية تمكنت من قتل سائق السيارة الانتحارى الذى حاول الهرب لدى اكتشافه عند جسر سليمان بك فى قضاء الطوز.

وقالت مصادر بمنظمة "بدر" الشيعية كبرى فصائل "الحشد الشعبي" إنه وردتها معلومات استخبارية عن سيارة مفخخة متوجهة إلى منطقة حى "جميلة" فى العاصمة بغداد قادمة من سامراء صباح اليوم، وقامت قوة تابعة لها بنصب كمين لهذه السيارة المفخخة فى إحدى النقاط الأمنية فى مفرق سليمان بيك.

وأضافت المصادر أنه بعد وصول السيارة إلى مسافة قريبة من الكمين نزل الانتحارى من السيارة وتركها محاولا الهرب ولكن القوة قتلته وسيطرت على السيارة النقل التى كانت تحوى 500 كجم من المواد المتفجرة، و50 صاروخا، إضافة إلى 200 كجم من مادة "سى فور" شديدة الانفجار، وخلال تفكيكها انفجرت السيارة وأصابت اثنين.

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