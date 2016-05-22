أخبار عاجلة

الأخبار - الفاتيكان : زيارة البابا فرنسيس إلى مصر في موعدها يومي 28 و29 أبريل -
الأخبار - الطيب: ما حدث مخطط إجرامي مرسوم لضرب إستقرار مصر وزعزعة أمنها -
الأخبار - الحكومة 100 ألف جنيه تعويضا لشهداء حادثي كنيستي طنطا والإسكندرية -
الأخبار - مجلس النواب يؤجل إجتماعه بوزيري العدل والداخلية للاسبوع المقبل -
الأخبار - مجلس الوزراء يبدأ إجتماعه اليوم بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء تفجيري طنطا والإسكندرية -
الأخبار - بدء سريان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر -
الأخبار - تشييع جنازة العميد نجوى الحجار التي استشهدت أمس في حادث التفجير بالكنيسة المرقسية -
بالفيديو.. 6 استخدامات غير تقليدية للمكواة.. منها "تسخين السندوتشات" -
مجلس وزراء الداخلية العرب يدين الهجوم على كنيستين في طنطا والإسكندرية -
الأخبار - تشييع جثامين شهداء الكنيسة المرقسية بالإسكندرية في دير مارمينا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

"الإدارية العليا" تقضى برفض استشكال اتحاد الكرة على حكم حل مجلس الجبلاية

Google+ Print
"الإدارية العليا" تقضى برفض استشكال اتحاد الكرة على حكم حل مجلس الجبلاية "الإدارية العليا" تقضى برفض استشكال اتحاد الكرة على حكم حل مجلس الجبلاية
قضت الدائرة الحادية عشر بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد ابو العزم نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، برفض الاستشكال الذى قدمه اتحاد الكرة ضد حكم حل المجلس.

وكان اتحاد الكرة قدم استشكالين، الأول فى القضاء الإدارى، والثانى فى المحكمة الإدارية العليا، علاوة على تقديم الجبلاية لدعوى بطلان ضد حكم الحل.

وتولى الدكتور إبراهيم إلياس المستشار القانونى لاتحاد الكرة، مهمة تقديم هذا الاستشكال، بينما قدم محمد الماشطة المستشار القانونى للجبلاية أيضًا، الاستشكال الخاص بمحكمة القضاء الإدارى ودعوى البطلان.

ومن المقرر أن تنظر نفس المحكمة دعوى البطلان بجلسة 29 مايو الجارى.

200 دعوى للطالبات المنتقبات أمام الإدارية العليا غدا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365