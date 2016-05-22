"الإدارية العليا" تقضى برفض استشكال اتحاد الكرة على حكم حل مجلس الجبلاية

قضت الدائرة الحادية عشر بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد ابو العزم نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، برفض الاستشكال الذى قدمه اتحاد الكرة ضد حكم حل المجلس.

وكان اتحاد الكرة قدم استشكالين، الأول فى القضاء الإدارى، والثانى فى المحكمة الإدارية العليا، علاوة على تقديم الجبلاية لدعوى بطلان ضد حكم الحل.

وتولى الدكتور إبراهيم إلياس المستشار القانونى لاتحاد الكرة، مهمة تقديم هذا الاستشكال، بينما قدم محمد الماشطة المستشار القانونى للجبلاية أيضًا، الاستشكال الخاص بمحكمة القضاء الإدارى ودعوى البطلان.

ومن المقرر أن تنظر نفس المحكمة دعوى البطلان بجلسة 29 مايو الجارى.

200 دعوى للطالبات المنتقبات أمام الإدارية العليا غدا