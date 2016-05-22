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التموين: تنفيذ أكبر مشروع لتنظيم المعلومات بـ”التجارة الداخلية” بقيمة 500 مليون جنيه

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التموين: تنفيذ أكبر مشروع لتنظيم المعلومات بـ”التجارة الداخلية” بقيمة 500 مليون جنيه التموين: تنفيذ أكبر مشروع لتنظيم المعلومات بـ”التجارة الداخلية” بقيمة 500 مليون جنيه

الدكتور خالد حنفي، وزير – أرشيفية

صرح الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية بأنه يتم حاليا تنفيذ أكبر مشروع لتنظيم المعلومات بقطاع التجارة الداخلية بقيمة 500 مليون جنيه من خلال شركتي “فيزا” و”مايكروسوفت”.

وأضاف وزير التموين – خلال افتتاحه مؤتمر (بورتفوليو إيجيبت) سوق المال، بحضور داليا خورشيد وزيرة الاستثمار وعدد كبير من خبراء الاقتصاد والمال – أنه جاري التنسيق مع هيئة سوق المال لإقامة البورصة السلعية لتنظيم عمليات تداول السلع والحبوب، كما أنه سيتم دراسة زيادة رأس مال الشركة القابضة الغذائية مع بنوك الاستثمار وخبراء الاقتصاد.

وأوضح أن تمتلك بنية تحتية ومناخ جاذب للاستثمار، ولديها فرص استثمارية كبيرة تشجع كافة المستثمرين سواء المحليين أو الدوليين لإقامة مشروعات كبرى، مشيرا إلى أن قطاع التجارة الداخلية من أكبر قطاعات القاهرة في التوظيف والجاذبة للاستثمار.

وأكد أنه منذ إطلاق الرئيس عبدالفتاح مبادرة لتشجيع إقامة السلاسل التجارية والمناطق اللوجستية، قام على الفور جهاز تنمية التجارة بوزارة التموين بتوحيد جهات التراخيص من 17 جهة وزارية وطرح الأراضي علي المستثمرين، بالإضافة إلى التعاقد على استثمارات بلغت نحو 5 مليارات و300 مليون جنيه تتنوع بين استثمارات محلية وسعودية وبحرينية وإماراتية وفرنسية وأمريكية لإقامة سلاسل تجارية ومناطق لوجستية وأسواق حديثة.

ومن جانبها، أكدت داليا خورشيد وزيرة الاستثمار أن الوزارة تستهدف خلال الفترة القادمة زيادة الاستثمارات الخارجية إلى 10 مليارات دولار، منوهة بأنه يتم حاليا استكمال الخريطة الاستثمارية الموحدة وتطوير أسلوب فض المنازعات وإعداد استراتيجية للترويج للاستثمار.

أ ش أ

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